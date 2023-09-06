林珍娜NANA有望出演李敏镐&安孝燮新电影《全知读者视角》，超高颜值阵容太养眼了

《假面女郎》林珍娜（NANA）将亮相李敏镐和安孝燮携手主演的电影。

据韩媒《JTBC NEWS》报导称，林珍娜将出演电影《全知读者视角》中的「郑熙元」一角，不过她所属经纪公司回应「确实接到角色提案，正在积极商讨中。 」



《全知读者视角》改编自同名人气网路小说，原作讲述一名读者某天发现小说中的光景居然变为现实，为了拯救世界，与小说男主等人一起展开奋战的故事，电影版已经敲定双男主为安孝燮和李敏镐，两人分别饰演小说读者「金读子」和小说中的英雄「刘众赫」。



「金读子」毕业於一所三流大学，目前是一家大企业的聘约制职员，平凡且普通的他唯一的兴趣爱好就是通勤时看网路小说。 某天独子在和同事聊天时发现周围的「世界」变了...... 原作中的「金读子」虽然是个性格、职业都极为平凡的普通人，但却也是个身材高挑、皮肤白皙，颜值清爽的帅哥，安孝燮这几年凭藉《浪漫医生金师傅》、《社内相亲》等狂圈粉，这次出演大萤幕男主角也备受期待。



李敏镐出演的「刘众赫」是「金读子」所看的小说中的英雄人物，是名反覆「回归」的人物，每次重生时都带著过往记忆和技能回到主线任务，试图通过过往的经验生存下来，但在这过程中人性发生崩解，对整个世界构成威胁。 看惯了李敏镐演的高富帅角色，这次的人物似乎带有反面色彩，也叫人十分期待他的表现。



这次以《假面女郎》重磅闪现到观众面前的林珍娜接到了饰演「郑熙元」的提案，是个正直、无法忍受任何非正义、且自我主观意识极强的人物。 比起同龄人，她更加果决，性格坚韧。 从颜值开始，林珍娜就和原著中的「郑熙元」很相似，而《假面女郎》中林珍娜也打破以往花瓶形象，有不少破格表现，让人更加想要看到她在新影片中的转型。



此外，《全知读者视角》真人电影版由《与神同行》系列制片商Realies Pictures担任制作，《恐怖攻击直播》导演金秉佑执导，制作费超过200亿、有拍摄续作的计画，目标今年底开拍。

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