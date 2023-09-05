林珍娜NANA粉紅小洋裝身材太吸睛！大喊「想念台灣」〜

9月5日在華山文創園區登場的飾品品牌時尚慶典，邀請了許多名人、歌手以及演員們共襄盛舉，其中壓軸登場的，就是最近因演出《假面女郎》而備受矚目的林珍娜NANA。





該品牌為呈現水晶的多切面，透過光線的折射，將散發各種美麗的顏色，也象徵著各種不同的可能性，本次展場內也分為黃色、藍色、綠色以及粉紅色為各小主題進行展示，率先邀請名人們進場參觀，而在接受訪問時他們也都紛紛表達自己對此場館內最喜愛的展示以及顏色。





到場的嘉賓眾多，而最受到大家矚目的，也就是最後登場的韓國女演員林珍娜NANA，她自2013年至今，每年都獲得「全球100張最美臉孔」前10名的肯定，近來在演出Netflix電視劇集《假面女郎》也相當受到觀眾們的喜愛，也因此今日她將出席本活動的消息一出，吸引了許多粉絲們駐足場館周圍期待見到NANA一面。





林珍娜NANA穿著一套粉紅色超短小洋裝登場，露出了美麗的長腿，並且努力伸長了手向遠方的粉絲們打招呼，不遮掩而露出全身多處的刺青也相當吸引大家的目光。她表示時隔多年再度來台，讓她相當想念台灣粉絲們的熱情，也感受到了大家對她的歡迎，甚至認出了粉絲中的熟面孔，讓她充滿能量。她也提到在這些水晶折射出的美麗顏色中，自己最愛的是粉紅色，所以今日選擇這套洋裝出席本活動。





NANA快閃登場也相當稱職，短短時間內擺出許多姿勢讓媒體捕捉畫面，也不停向粉絲們揮手，回應粉絲們的尖叫聲，相當寵粉。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞