林珍娜NANA粉红小洋装身材太吸睛！大喊「想念台湾」〜

9月5日在华山文创园区登场的饰品品牌时尚庆典，邀请了许多名人、歌手以及演员们共襄盛举，其中压轴登场的，就是最近因演出《假面女郎》而备受瞩目的林珍娜NANA。





该品牌为呈现水晶的多切面，透过光线的折射，将散发各种美丽的颜色，也象徵著各种不同的可能性，本次展场内也分为黄色、蓝色、绿色以及粉红色为各小主题进行展示，率先邀请名人们进场参观，而在接受访问时他们也都纷纷表达自己对此场馆内最喜爱的展示以及颜色。





到场的嘉宾众多，而最受到大家瞩目的，也就是最后登场的韩国女演员林珍娜NANA，她自2013年至今，每年都获得「全球100张最美脸孔」前10名的肯定，近来在演出Netflix电视剧集《假面女郎》也相当受到观众们的喜爱，也因此今日她将出席本活动的消息一出，吸引了许多粉丝们驻足场馆周围期待见到NANA一面。





林珍娜NANA穿著一套粉红色超短小洋装登场，露出了美丽的长腿，并且努力伸长了手向远方的粉丝们打招呼，不遮掩而露出全身多处的刺青也相当吸引大家的目光。她表示时隔多年再度来台，让她相当想念台湾粉丝们的热情，也感受到了大家对她的欢迎，甚至认出了粉丝中的熟面孔，让她充满能量。她也提到在这些水晶折射出的美丽颜色中，自己最爱的是粉红色，所以今日选择这套洋装出席本活动。





NANA快闪登场也相当称职，短短时间内摆出许多姿势让媒体捕捉画面，也不停向粉丝们挥手，回应粉丝们的尖叫声，相当宠粉。

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