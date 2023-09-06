全昭彌公開與BTS防彈少年團RM變親近的原因：參加G-Dragon的派對，我們有時會用英語交流

時隔2年回歸的歌手全昭彌提到了與防彈少年團RM的友情。

有網友在網路上發佈了一篇名為「全昭彌說她和BTS的RM很親近」的貼文，內容則是全昭彌在最近的粉絲簽售會上講話的截圖。 粉絲好奇問她與防彈少年RM是如何成為好朋友，她表示這是最近才開始的友誼， G-Dragon在4月份舉辦了「PEACEMINUSONE X Nike」私人晚宴合作紀念派對，那是她第一次遇見RM。 當時有許多名人參加了這個派對，包括全昭彌、BTS防彈少年團RM以及JIMIN、LE SSERAFIM Kazuha與許允眞、孫娜恩和李洙赫等人。全昭彌是混血兒，英語是母語之一，而RM英語水準也不賴，全昭彌透露他們經常用英語進行對話。

貼文一經公開自然引發網友和粉絲關注，大家對這對新鮮的組合表現出了極大的興趣，留言表示：「想看他們用英語交談」、「全昭彌在演藝圈中肯定很有人脈」、「兩人都會說韓國語，為什麼要用英語交談？ 哈哈，太有趣了」、「她可能是因為品牌派對上有很多參與者才認識他的」等。

권지용 전소미 허윤진 카즈하 RM 조세호 코쿤 조합이요? 이게 뭔 조합??? 몰라 근데 난 이 조합 찬성^^ pic.twitter.com/hhGvoPzzyd — 지사녀 (@xxrachthbst) April 7, 2023

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