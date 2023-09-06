全昭弥公开与BTS防弹少年团RM变亲近的原因：参加G-Dragon的派对，我们有时会用英语交流
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全昭弥公开与BTS防弹少年团RM变亲近的原因：参加G-Dragon的派对，我们有时会用英语交流

明星   2023年9月6日   星期三08:45   Tracy   1

（封面图源：IG@somsomi0309、FB@BTS (방탄소년단)）

时隔2年回归的歌手全昭弥提到了与防弹少年团RM的友情。

有网友在网路上发布了一篇名为「全昭弥说她和BTS的RM很亲近」的贴文，内容则是全昭弥在最近的粉丝签售会上讲话的截图。 粉丝好奇问她与防弹少年RM是如何成为好朋友，她表示这是最近才开始的友谊， G-Dragon在4月份举办了「PEACEMINUSONE X Nike」私人晚宴合作纪念派对，那是她第一次遇见RM。 当时有许多名人参加了这个派对，包括全昭弥、BTS防弹少年团RM以及JIMIN、LE SSERAFIM Kazuha与许允眞、孙娜恩和李洙赫等人。全昭弥是混血儿，英语是母语之一，而RM英语水准也不赖，全昭弥透露他们经常用英语进行对话。

贴文一经公开自然引发网友和粉丝关注，大家对这对新鲜的组合表现出了极大的兴趣，留言表示：「想看他们用英语交谈」、「全昭弥在演艺圈中肯定很有人脉」、「两人都会说韩国语，为什么要用英语交谈？ 哈哈，太有趣了」、「她可能是因为品牌派对上有很多参与者才认识他的」等。

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