丁海寅香港 FAN MEETING舉行在即 送你一個近距離與丁海寅見面的機會！

「國民年下男」丁海寅即將在下周二（12日）旋風襲港，於香港舉行見面會，現正積極備戰，以最好狀態見一眾「丁太太」

等了又等，丁海寅暌違五年再度訪港舉行粉絲見面會，除了一眾「丁太太」興奮不已，就連他也相當期待！丁海寅為呈現最完美的舞台，近日丁海寅積極備戰，他更搶先透露將與粉絲互動：「我正在準備一些可以和現場觀眾互動的環節，而且我也很努力地練習唱歌，已經等不及在舞台上表演粉絲喜歡的歌曲了！」。迎接出道十週年，大家繼續支持他囉！

KSD韓星網現送出兩套（共4張）$HK1488 見面會門票給大家。

參加辦法：

1. 加「韓星網」為你的 LINE好友 https://lin.ee/8uwCjBl

2. 在 Google form 中回答問題及填寫參加資料。

贈票活動由今日開始至7日下午23:00截止，8日公佈。KSD會個別通知得票者。此活動僅限香港及澳門用戶參加。

《Viu Scream Dates 呈獻：2023 JUNG HAE IN FAN MEETING ‘THE 10TH SEASON’ in Hong Kong》粉絲見面會於2023年9月12日（二）晚上8時在九龍灣國際展貿中心Star Halll舉行。

* 得票者需於當日向在場工作人員以個人資料領取門票。

* 門票不得再轉售或炒賣

* 韓星網及演唱會主辦保留修改及更動是此活動之權利

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