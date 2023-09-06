丁海寅香港 FAN MEETING举行在即 送你一个近距离与丁海寅见面的机会！

「国民年下男」丁海寅即将在下周二（12日）旋风袭港，於香港举行见面会，现正积极备战，以最好状态见一众「丁太太」

等了又等，丁海寅暌违五年再度访港举行粉丝见面会，除了一众「丁太太」兴奋不已，就连他也相当期待！丁海寅为呈现最完美的舞台，近日丁海寅积极备战，他更抢先透露将与粉丝互动：「我正在准备一些可以和现场观众互动的环节，而且我也很努力地练习唱歌，已经等不及在舞台上表演粉丝喜欢的歌曲了！」。迎接出道十周年，大家继续支持他罗！

KSD韩星网现送出两套（共4张）$HK1488 见面会门票给大家。

参加办法：

1. 加「韩星网」为你的 LINE好友 https://lin.ee/8uwCjBl

2. 在 Google form 中回答问题及填写参加资料。

赠票活动由今日开始至7日下午23:00截止，8日公布。KSD会个别通知得票者。此活动仅限香港及澳门用户参加。

《Viu Scream Dates 呈献：2023 JUNG HAE IN FAN MEETING ‘THE 10TH SEASON’ in Hong Kong》粉丝见面会於2023年9月12日（二）晚上8时在九龙湾国际展贸中心Star Halll举行。

* 得票者需於当日向在场工作人员以个人资料领取门票。

* 门票不得再转售或炒卖

* 韩星网及演唱会主办保留修改及更动是此活动之权利

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