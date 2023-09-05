《戀人》第一季告終〜安恩真數度動搖，與南宮珉淚眼相對！新女角初登場就貼這麼近！（EP.9 –10）

[有雷] 《戀人》在日前播出了第一季的最後兩集，並創下12.2％自身收視率最高紀錄，更令大家好奇的後續劇情，將於10月再度播出第二季。安恩真以為深愛的南宮珉已離世，帶著遺憾的心情答應了武官的求婚，南宮珉卻從瀋陽帶回一大堆美麗繡花鞋，聽見的卻只是安恩真即將出嫁的消息…

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吉彩（安恩真飾）認為李長賢（南宮珉飾）已死而以淚洗面，不過看到身邊的人因為貧窮而無法溫飽，靈機一動到了武官的煉鐵所，非常時期已經變得不值錢的貨幣，被融化後可以製成銅碗，提供給達官貴人家族祭祀使用。她的產品也從銅碗到髮簪與隨身小刀等等，受到許多特定族群的喜愛，成功化解了生存危機。



李長賢則是在天可汗面前戰戰兢兢，博取他們的信任，雖然也讓世子感到不安，但李長賢的策略依舊奏效，甚至讓天可汗願意釋放世子回到朝鮮探望殿下。李長賢也終於盼到有機會回鄉，甚至請知己好友良音先行返鄉，希望良音通知吉彩自己即將返回朝鮮的消息。衣櫃裡堆滿了各式各樣不同的美麗繡花鞋，是李長賢對吉彩的心意。



在兩人重逢之前，李長賢甚至幻想著自己獻上這些繡花鞋，吉彩開心的模樣，但當他再度看見吉彩時，她卻已是有婚約的女子，在武官的追求之下，並表達「願意接受妳仍鍾情一個死去的人」，讓吉彩點頭願意成親。但此時李長賢卻活生生的回來了，讓吉彩左右為難。



兩人見了面卻不是感人的重逢，而是惡言相向的針鋒相對，吉彩知道他的回來為時已晚，希望長賢離開，長賢也怨恨吉彩竟能夠如此輕易變心。但長賢仍不願放棄，準備了私奔的船，打算天還沒亮就與吉彩一同離開，吉彩也瞬間被他的深情告白動搖，與長賢一同奔向了小小客棧，準備搭船離去。



吉彩始終惦記自己失智的父親，決定在離開前與父親辭別，殊不知武官早已等在那裡，當她與父親相見時，同時也曝光了自己的蹤跡。最終吉彩選擇留下，還寫了書信給長賢「還沒有到能為你放棄一切的程度」，長賢也將美麗的繡花鞋放入河中，表示與吉彩的感情已如流水般逝去。站在岸邊的吉彩淚流滿面，兩人迎來的竟是傷心的離別。



兩年後，長賢再度出現在瀋陽，青衣人射殺著朝鮮俘虜時，李長賢卻出現擾亂他們，其中一位青衣人被長賢撲倒在地，即將揭曉她的真正面目。



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