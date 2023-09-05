《恋人》第一季告终〜安恩真数度动摇，与南宫珉泪眼相对！新女角初登场就贴这么近！（EP.9 –10）

[有雷] 《恋人》在日前播出了第一季的最后两集，并创下12.2％自身收视率最高纪录，更令大家好奇的后续剧情，将於10月再度播出第二季。安恩真以为深爱的南宫珉已离世，带著遗憾的心情答应了武官的求婚，南宫珉却从沈阳带回一大堆美丽绣花鞋，听见的却只是安恩真即将出嫁的消息…

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吉彩（安恩真饰）认为李长贤（南宫珉饰）已死而以泪洗面，不过看到身边的人因为贫穷而无法温饱，灵机一动到了武官的炼铁所，非常时期已经变得不值钱的货币，被融化后可以制成铜碗，提供给达官贵人家族祭祀使用。她的产品也从铜碗到发簪与随身小刀等等，受到许多特定族群的喜爱，成功化解了生存危机。



李长贤则是在天可汗面前战战兢兢，博取他们的信任，虽然也让世子感到不安，但李长贤的策略依旧奏效，甚至让天可汗愿意释放世子回到朝鲜探望殿下。李长贤也终於盼到有机会回乡，甚至请知己好友良音先行返乡，希望良音通知吉彩自己即将返回朝鲜的消息。衣柜里堆满了各式各样不同的美丽绣花鞋，是李长贤对吉彩的心意。



在两人重逢之前，李长贤甚至幻想著自己献上这些绣花鞋，吉彩开心的模样，但当他再度看见吉彩时，她却已是有婚约的女子，在武官的追求之下，并表达「愿意接受你仍钟情一个死去的人」，让吉彩点头愿意成亲。但此时李长贤却活生生的回来了，让吉彩左右为难。



两人见了面却不是感人的重逢，而是恶言相向的针锋相对，吉彩知道他的回来为时已晚，希望长贤离开，长贤也怨恨吉彩竟能够如此轻易变心。但长贤仍不愿放弃，准备了私奔的船，打算天还没亮就与吉彩一同离开，吉彩也瞬间被他的深情告白动摇，与长贤一同奔向了小小客栈，准备搭船离去。



吉彩始终惦记自己失智的父亲，决定在离开前与父亲辞别，殊不知武官早已等在那里，当她与父亲相见时，同时也曝光了自己的踪迹。最终吉彩选择留下，还写了书信给长贤「还没有到能为你放弃一切的程度」，长贤也将美丽的绣花鞋放入河中，表示与吉彩的感情已如流水般逝去。站在岸边的吉彩泪流满面，两人迎来的竟是伤心的离别。



两年后，长贤再度出现在沈阳，青衣人射杀著朝鲜俘虏时，李长贤却出现扰乱他们，其中一位青衣人被长贤扑倒在地，即将揭晓她的真正面目。



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