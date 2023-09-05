首爾大學生不滿學校慶典邀請NewJeans：怎麼敢邀請這些人來最高學府

韓國首爾大學一部份學生們不願意看到女團 NewJeans 出現在學校慶典上。

首爾大學作為韓國最高學府，是所有學生父母和心之所向。 最近首爾大學突然在韓網各大交流網站火了，原因是因為「首爾大自由留言板」上的留言。 一名首爾大的匿名學生表示：「我真的無法理解，NewJeans 為什麼要來學校？ 難道是房時爀的校友之愛？」 另一位學生也匿名留言：「首爾大的基底都要毀了，居然讓戲子踏入韓國最高學府，這像話嗎？」 還有人留言：「首爾大的話應該 NMIXX 或者 OH MY GIRL 這樣的團隊來才對吧。」 這條留言已經有多人點讚，成為了「最佳留言」。



此外，還有許多不同的聲音出現，表示：「NewJeans 演出費昂貴」，「請她們唱歌至少要花1億（韓幣，下同），太貴了」、「其實不是覺得請藝人浪費，而是覺得請頂尖藝人很浪費吧」、「慶典上請藝人來表演還覺得浪費是什麼心理？ 這樣的話就要辦慶典啊，安安靜靜多好」等。

首爾大學將於9月12-14日舉辦學校慶典「SUNFESTIVAL」，並公開了宣傳預告，從預告剪影暗示女團 NewJeans 來參加，才引發了首爾大學生的討論。

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