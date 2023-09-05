首尔大学生不满学校庆典邀请NewJeans：怎么敢邀请这些人来最高学府

韩国首尔大学一部份学生们不愿意看到女团 NewJeans 出现在学校庆典上。

首尔大学作为韩国最高学府，是所有学生父母和心之所向。 最近首尔大学突然在韩网各大交流网站火了，原因是因为「首尔大自由留言板」上的留言。 一名首尔大的匿名学生表示：「我真的无法理解，NewJeans 为什么要来学校？ 难道是房时爀的校友之爱？」 另一位学生也匿名留言：「首尔大的基底都要毁了，居然让戏子踏入韩国最高学府，这像话吗？」 还有人留言：「首尔大的话应该 NMIXX 或者 OH MY GIRL 这样的团队来才对吧。」 这条留言已经有多人点赞，成为了「最佳留言」。



此外，还有许多不同的声音出现，表示：「NewJeans 演出费昂贵」，「请她们唱歌至少要花1亿（韩币，下同），太贵了」、「其实不是觉得请艺人浪费，而是觉得请顶尖艺人很浪费吧」、「庆典上请艺人来表演还觉得浪费是什么心理？ 这样的话就要办庆典啊，安安静静多好」等。

首尔大学将於9月12-14日举办学校庆典「SUNFESTIVAL」，并公开了宣传预告，从预告剪影暗示女团 NewJeans 来参加，才引发了首尔大学生的讨论。

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