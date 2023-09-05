BLACKPINK法國演唱會被法媒評「夏季最糟糕演出」：中途離場，走位混亂，編舞教條化

法國媒體《Le Parisien》吐槽 BLACKPINK 法國演唱會是本年度最糟糕的演出。

2日（法國本地時間）法媒《Le Parisien》點評了今年夏天在法國舉行的全球知名歌手們的演唱會，其中一場是 BLACKPINK 在7月舉行的演出。 法媒先給所有讀者打了一劑預防針，強調「這是極其主觀的排名，有人會因此感到幸福，有人會嫉妒，有人會感到不幸」。



Mylène Farmer, Beyoncé, Blackpink, The Weeknd… on a classé les concerts de l’été du pire au meilleur

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在《Le Parisien》的點評中，BLACKPINK 7月法國演出被評最爛，稱「與法國境內其他著名歌手近期演出相比，這是最差的夏季表演。 當時捕捉到成員的影片畫面中顯示了她們混亂的表演，攝影機也不穩定。 編舞太過教條化（教科書式），因缺乏溝通而經常出錯，她們的節奏更被頻繁地間歇打斷。 」



特別《Le Parisien》指出，「演唱會上一名成員無故離開舞台，剩下的三人只呼喊了持有特定標語牌的觀眾，這類情況非常荒謬，這是一場沒有匹配到這些年輕韓國歌手人氣的表演。 」當時離開舞台的成員是 Jennie，她留下了一句「我會回來」的話後離開，3分鐘後換了衣服重新站回舞台。

而在《Le Parisien》的主觀排行中，創作歌手 The Weeknd 被選為最佳表演，《Le Parisien》解釋說，他在舞台佈置和聲音等方面表現出色，是今年夏季最完美和大膽的表演。

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