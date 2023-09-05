BLACKPINK法国演唱会被法媒评「夏季最糟糕演出」：中途离场，走位混乱，编舞教条化

法国媒体《Le Parisien》吐槽 BLACKPINK 法国演唱会是本年度最糟糕的演出。

2日（法国本地时间）法媒《Le Parisien》点评了今年夏天在法国举行的全球知名歌手们的演唱会，其中一场是 BLACKPINK 在7月举行的演出。 法媒先给所有读者打了一剂预防针，强调「这是极其主观的排名，有人会因此感到幸福，有人会嫉妒，有人会感到不幸」。



Mylène Farmer, Beyoncé, Blackpink, The Weeknd… on a classé les concerts de l’été du pire au meilleur

https://t.co/FYAYtskdw8 pic.twitter.com/OnEEnM5AoR — Le Parisien | musique (@parisienmusique) September 2, 2023

在《Le Parisien》的点评中，BLACKPINK 7月法国演出被评最烂，称「与法国境内其他著名歌手近期演出相比，这是最差的夏季表演。 当时捕捉到成员的影片画面中显示了她们混乱的表演，摄影机也不稳定。 编舞太过教条化（教科书式），因缺乏沟通而经常出错，她们的节奏更被频繁地间歇打断。 」



特别《Le Parisien》指出，「演唱会上一名成员无故离开舞台，剩下的三人只呼喊了持有特定标语牌的观众，这类情况非常荒谬，这是一场没有匹配到这些年轻韩国歌手人气的表演。 」当时离开舞台的成员是 Jennie，她留下了一句「我会回来」的话后离开，3分钟后换了衣服重新站回舞台。

而在《Le Parisien》的主观排行中，创作歌手 The Weeknd 被选为最佳表演，《Le Parisien》解释说，他在舞台布置和声音等方面表现出色，是今年夏季最完美和大胆的表演。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻