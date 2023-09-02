【有片】兄妹營業太苦了！樂童音樂家為首次MC「捨身成仁」，破格親密貼臉後「牙痛反應」超真實

樂童音樂家近日為KBS音樂脫口秀節目《The Seasons》擔任MC，昨晚終於播出第一期，兄妹倆為MC首秀真的拼了XD

樂童擔任主持的這一季副標題為《漫長的日、漫長的夜》，節目中兄妹倆與嘉賓李笛、BIBI、製作人兼DJ 250、演員李聖經聊天及合唱歌曲，也表演了自己的經典曲目《Last Goodbye》《Give Love》，以及新推出的歌曲《Love Lee》。



其中《Love Lee》是最後一個舞台，也許是為表達歌曲充滿愛的氛圍，也許是為紀念出道以來第一次當MC，兄妹倆居然在ending時臉貼臉且保持好幾秒！對於連牽手都只碰到指尖、比心都對不到一起的樂童來說，真的是超級大的突破：



Ending結束後妹妹秀賢立即緊咬下唇彈開，哥哥燦赫更是一臉痛苦地別過頭去、捂住臉頰，兩人都好像突然牙痛XD



但觀眾反應果然很好XD



韓網友：「兩個人眼神都失去焦點kkk」「秀賢的笑容一看就是硬擠出來，嘴都變成四方形」「秀賢很自然地咬緊牙關」「燦赫瞬間變嚴肅臉」「好像被人狠狠打了一拳kkk加油」「他們都努力只接觸到一點點」「肩膀碰到的時候已經kkk」「肉眼可見地痛苦kkk」「但觀眾立場真的覺得好可愛kk」「導演太殘忍」「賺錢真不容易啊」「 資本主義的力量」「不管關係多好仍是現實兄妹kkk」「哇想像一下和我的血親這樣做，太可怕了kkkkkk」「給我70億的話可以考慮... 但還是要藉助酒和藥的力量」「幸虧我們兄妹不是天才作曲家和天才主唱...」「真的是專業藝人，今年中秋就和家人一起看這節目啦」。



其實這個ending是燦赫在排練時提出的，因為希望做出親近一點的感覺。 秀賢聽後立即做出「好惡心」的表情、差點要幹嘔出來，燦赫意識到ending要維持10秒時也整個僵住XD實際排練之後秀賢：「互相靠近的瞬間突然變成夏天了，好熱。」



此外，《The Seasons》是KBS 2TV的深夜音樂脫口秀節目，前兩季MC分別是朴載範和樂團Jannabi主唱崔政勳，第三季由樂童音樂家接任，9月1日起每週五晚上10：00播出（韓國時間）。

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