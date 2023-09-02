【有片】兄妹营业太苦了！乐童音乐家为首次MC「舍身成仁」，破格亲密贴脸后「牙痛反应」超真实

乐童音乐家近日为KBS音乐脱口秀节目《The Seasons》担任MC，昨晚终於播出第一期，兄妹俩为MC首秀真的拼了XD

乐童担任主持的这一季副标题为《漫长的日、漫长的夜》，节目中兄妹俩与嘉宾李笛、BIBI、制作人兼DJ 250、演员李圣经聊天及合唱歌曲，也表演了自己的经典曲目《Last Goodbye》《Give Love》，以及新推出的歌曲《Love Lee》。



其中《Love Lee》是最后一个舞台，也许是为表达歌曲充满爱的氛围，也许是为纪念出道以来第一次当MC，兄妹俩居然在ending时脸贴脸且保持好几秒！对於连牵手都只碰到指尖、比心都对不到一起的乐童来说，真的是超级大的突破：



Ending结束后妹妹秀贤立即紧咬下唇弹开，哥哥灿赫更是一脸痛苦地别过头去、捂住脸颊，两人都好像突然牙痛XD



但观众反应果然很好XD



韩网友：「两个人眼神都失去焦点kkk」「秀贤的笑容一看就是硬挤出来，嘴都变成四方形」「秀贤很自然地咬紧牙关」「灿赫瞬间变严肃脸」「好像被人狠狠打了一拳kkk加油」「他们都努力只接触到一点点」「肩膀碰到的时候已经kkk」「肉眼可见地痛苦kkk」「但观众立场真的觉得好可爱kk」「导演太残忍」「赚钱真不容易啊」「 资本主义的力量」「不管关系多好仍是现实兄妹kkk」「哇想像一下和我的血亲这样做，太可怕了kkkkkk」「给我70亿的话可以考虑... 但还是要藉助酒和药的力量」「幸亏我们兄妹不是天才作曲家和天才主唱...」「真的是专业艺人，今年中秋就和家人一起看这节目啦」。



其实这个ending是灿赫在排练时提出的，因为希望做出亲近一点的感觉。 秀贤听后立即做出「好恶心」的表情、差点要干呕出来，灿赫意识到ending要维持10秒时也整个僵住XD实际排练之后秀贤：「互相靠近的瞬间突然变成夏天了，好热。」



此外，《The Seasons》是KBS 2TV的深夜音乐脱口秀节目，前两季MC分别是朴载范和乐团Jannabi主唱崔政勋，第三季由乐童音乐家接任，9月1日起每周五晚上10：00播出（韩国时间）。

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