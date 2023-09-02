男團SEVENTEEN團綜Joshua寫詩送給Dino每句都把弟弟捧上天！內容超有sense引發全場轟動～

來來來，詩的匠人Joshua又發威了！大家趕快來學習學習。PS：節目中，還出現了蘇軾的詩！？

人氣男團 SEVENTEEN 專屬團綜《GOING SEVENTEEN》的最新一期（EP.91）中，三哥 Joshua 寫詩送給忙內 Dino 的片段又再創下一經典場面。



Dino 提議風景特別美，被懲罰的人以此寫詩後就能獲得獎勵（葡萄貼紙），Joshua 公開創作的詩句道：

「今天的景色太明亮了，

好似 Dino 的未來。

今天的天氣太溫暖了，

好似 Dino 的微笑。

今天的雲朵太溫柔了，

好似 Dino 的眼眸。

今天莫名的美好，

好似 Dino…」

（好似 Dino，白話一點：就像 Dino 一樣／所以好似 Dino 的未來：就像 Dino 的未來一樣。）



每一句都緊抓成員們的心，最後完成時成員們也大為震驚，反應非常熱烈！而 Dino 也給 Joshua 最高獎勵，20個葡萄貼紙。



▼Joshua 寫詩送給 Dino 的片段，在影片22:25。（設定裡有中字）



之後，中國籍成員 Jun（文俊輝）也送給 Dino 詩句加入這場戰局，不過因為是全中文所以無法引發共鳴，從截圖來看 Jun 的詩是蘇軾的《惠崇春江晚景》：「竹外桃花三兩枝，春江水暖鴨先知。蔞蒿滿地蘆芽短，正是河豚欲上時。」



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞