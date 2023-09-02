男團SEVENTEEN團綜Joshua寫詩送給Dino每句都把弟弟捧上天！內容超有sense引發全場轟動～
廣告

男團SEVENTEEN團綜Joshua寫詩送給Dino每句都把弟弟捧上天！內容超有sense引發全場轟動～

綜藝   2023年9月2日   星期六10:40   Mico  

（封面圖源：youtube@SEVENTEEN）

來來來，詩的匠人Joshua又發威了！大家趕快來學習學習。PS：節目中，還出現了蘇軾的詩！？

人氣男團 SEVENTEEN 專屬團綜《GOING SEVENTEEN》的最新一期（EP.91）中，三哥 Joshua 寫詩送給忙內 Dino 的片段又再創下一經典場面。
（圖源：youtube@SEVENTEEN）

Dino 提議風景特別美，被懲罰的人以此寫詩後就能獲得獎勵（葡萄貼紙），Joshua 公開創作的詩句道：

「今天的景色太明亮了，
好似 Dino 的未來。
今天的天氣太溫暖了，
好似 Dino 的微笑。
今天的雲朵太溫柔了，
好似 Dino 的眼眸。
今天莫名的美好，
好似 Dino…」

（好似 Dino，白話一點：就像 Dino 一樣／所以好似 Dino 的未來：就像 Dino 的未來一樣。）
（圖源：youtube@SEVENTEEN）

每一句都緊抓成員們的心，最後完成時成員們也大為震驚，反應非常熱烈！而 Dino 也給 Joshua 最高獎勵，20個葡萄貼紙。
（圖源：youtube@SEVENTEEN）

▼Joshua 寫詩送給 Dino 的片段，在影片22:25。（設定裡有中字）

之後，中國籍成員 Jun（文俊輝）也送給 Dino 詩句加入這場戰局，不過因為是全中文所以無法引發共鳴，從截圖來看 Jun 的詩是蘇軾的《惠崇春江晚景》：「竹外桃花三兩枝，春江水暖鴨先知。蔞蒿滿地蘆芽短，正是河豚欲上時。」
（圖源：youtube@SEVENTEEN）

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 綜藝 » 男團SEVENTEEN團綜Joshua寫詩送給Dino每句都把弟弟捧上天！內容超有sense引發全場轟動～
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手