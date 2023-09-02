男团SEVENTEEN团综Joshua写诗送给Dino每句都把弟弟捧上天！内容超有sense引发全场轰动～

来来来，诗的匠人Joshua又发威了！大家赶快来学习学习。PS：节目中，还出现了苏轼的诗！？

人气男团 SEVENTEEN 专属团综《GOING SEVENTEEN》的最新一期（EP.91）中，三哥 Joshua 写诗送给忙内 Dino 的片段又再创下一经典场面。



Dino 提议风景特别美，被惩罚的人以此写诗后就能获得奖励（葡萄贴纸），Joshua 公开创作的诗句道：

「今天的景色太明亮了，

好似 Dino 的未来。

今天的天气太温暖了，

好似 Dino 的微笑。

今天的云朵太温柔了，

好似 Dino 的眼眸。

今天莫名的美好，

好似 Dino…」

（好似 Dino，白话一点：就像 Dino 一样／所以好似 Dino 的未来：就像 Dino 的未来一样。）



每一句都紧抓成员们的心，最后完成时成员们也大为震惊，反应非常热烈！而 Dino 也给 Joshua 最高奖励，20个葡萄贴纸。



▼Joshua 写诗送给 Dino 的片段，在影片22:25。（设定里有中字）



之后，中国籍成员 Jun（文俊辉）也送给 Dino 诗句加入这场战局，不过因为是全中文所以无法引发共鸣，从截图来看 Jun 的诗是苏轼的《惠崇春江晚景》：「竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。」



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