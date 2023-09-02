男团SEVENTEEN团综Joshua写诗送给Dino每句都把弟弟捧上天！内容超有sense引发全场轰动～
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男团SEVENTEEN团综Joshua写诗送给Dino每句都把弟弟捧上天！内容超有sense引发全场轰动～

综艺   2023年9月2日   星期六10:40   Mico  

（封面图源：youtube@SEVENTEEN）

来来来，诗的匠人Joshua又发威了！大家赶快来学习学习。PS：节目中，还出现了苏轼的诗！？

人气男团 SEVENTEEN 专属团综《GOING SEVENTEEN》的最新一期（EP.91）中，三哥 Joshua 写诗送给忙内 Dino 的片段又再创下一经典场面。
（图源：youtube@SEVENTEEN）

Dino 提议风景特别美，被惩罚的人以此写诗后就能获得奖励（葡萄贴纸），Joshua 公开创作的诗句道：

「今天的景色太明亮了，
好似 Dino 的未来。
今天的天气太温暖了，
好似 Dino 的微笑。
今天的云朵太温柔了，
好似 Dino 的眼眸。
今天莫名的美好，
好似 Dino…」

（好似 Dino，白话一点：就像 Dino 一样／所以好似 Dino 的未来：就像 Dino 的未来一样。）
（图源：youtube@SEVENTEEN）

每一句都紧抓成员们的心，最后完成时成员们也大为震惊，反应非常热烈！而 Dino 也给 Joshua 最高奖励，20个葡萄贴纸。
（图源：youtube@SEVENTEEN）

▼Joshua 写诗送给 Dino 的片段，在影片22:25。（设定里有中字）

之后，中国籍成员 Jun（文俊辉）也送给 Dino 诗句加入这场战局，不过因为是全中文所以无法引发共鸣，从截图来看 Jun 的诗是苏轼的《惠崇春江晚景》：「竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。」
（图源：youtube@SEVENTEEN）

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