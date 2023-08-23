永利將於十月首度在澳門舉辦HallyuPopFest：韓流巨星草地音樂節

作為全球頂尖的豪華綜合度假村運營商，永利澳門很榮幸首次將HallyuPopFest永利韓流巨星草地音樂節帶到澳門，屆時一眾重磅K-pop藝人及組合將在永利皇宮草地上帶來精彩的現場演出。

在10月21日至22日活動期間，一場韓流浪潮將席卷而來，領銜藝人及組合包括NCT DREAM和SHINee，協同HYOLYN、KARD、Sam Kim、VERIVERY、Cherry Bullet、OMEGA X、 H1-KEY和NINE to SIX等，他們將會在永利皇宮草地獻上震撼的現場演出，這更是世界上首個戶外HallyuPopFest音樂盛典。



永利將與AEG Presents Asia和H.A.H. Entertainment合作，攜手舉辦HallyuPopFest 2023年澳門站，是次為期兩天的大型音樂節，為金秋10月帶來一場熱鬧非凡的盛會。10個重量級藝人與團隊將登上位於永利皇宮草地的舞台，為廣大樂迷獻上一場震撼的音樂盛宴。領銜嘉賓NCT Dream將開啟音樂節的首晚表演，而SHINee則會在第二晚擔任領銜嘉賓。為期兩天的活動中，VIP觀眾將獲邀參加星光熠熠的紅毯活動，與心儀的藝人近距離互動。而Hi-Wave Meet & Greet活動也將為粉絲們帶來與他們喜愛的韓流偶像近距離見面的機會。秉承HallyuPopFest音樂節的傳統，現場將設HallyuTown帶來豐富韓國文化體驗，觀眾們可於永利皇宮五彩繽紛的攤位中品嚐到韓式美食、暢飲特式飲品、體驗活動和拍照機會等。

HallyuPopFest澳門站2023-永利韓流巨星草地音樂節

活動日期：2023年10月21日 & 22日（周六及周日）

地點：永利皇宮

票價：待公布

開票發售：Total Ticketing / 大麥網Damai.cn

正式公開售票將於8月25日中午12點（CST）開始。

詳情請瀏覽官方網站以及各社交平台：

官網 : www.hallyupopfest.com/macau2023

微博/抖音: @永利草地音樂節

Instagram / Facebook / Twitter: @Hallyupopfest Macau

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