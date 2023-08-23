永利将於十月首度在澳门举办HallyuPopFest：韩流巨星草地音乐节

作为全球顶尖的豪华综合度假村运营商，永利澳门很荣幸首次将HallyuPopFest永利韩流巨星草地音乐节带到澳门，届时一众重磅K-pop艺人及组合将在永利皇宫草地上带来精彩的现场演出。

在10月21日至22日活动期间，一场韩流浪潮将席卷而来，领衔艺人及组合包括NCT DREAM和SHINee，协同HYOLYN、KARD、Sam Kim、VERIVERY、Cherry Bullet、OMEGA X、 H1-KEY和NINE to SIX等，他们将会在永利皇宫草地献上震撼的现场演出，这更是世界上首个户外HallyuPopFest音乐盛典。



永利将与AEG Presents Asia和H.A.H. Entertainment合作，携手举办HallyuPopFest 2023年澳门站，是次为期两天的大型音乐节，为金秋10月带来一场热闹非凡的盛会。10个重量级艺人与团队将登上位於永利皇宫草地的舞台，为广大乐迷献上一场震撼的音乐盛宴。领衔嘉宾NCT Dream将开启音乐节的首晚表演，而SHINee则会在第二晚担任领衔嘉宾。为期两天的活动中，VIP观众将获邀参加星光熠熠的红毯活动，与心仪的艺人近距离互动。而Hi-Wave Meet & Greet活动也将为粉丝们带来与他们喜爱的韩流偶像近距离见面的机会。秉承HallyuPopFest音乐节的传统，现场将设HallyuTown带来丰富韩国文化体验，观众们可於永利皇宫五彩缤纷的摊位中品尝到韩式美食、畅饮特式饮品、体验活动和拍照机会等。

HallyuPopFest澳门站2023-永利韩流巨星草地音乐节

活动日期：2023年10月21日 & 22日（周六及周日）

地点：永利皇宫

票价：待公布

开票发售：Total Ticketing / 大麦网Damai.cn

正式公开售票将於8月25日中午12点（CST）开始。

详情请浏览官方网站以及各社交平台：

官网 : www.hallyupopfest.com/macau2023

微博/抖音: @永利草地音乐节

Instagram / Facebook / Twitter: @Hallyupopfest Macau

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