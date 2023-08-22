【韩网热帖】《假面女郎》原作最初是浪漫喜剧，因「这个原因」改变结局！

*小编特别提醒：内文包含剧雷！

《假面女郎》原著作者在后记中写道，最开始的设定其实是爱情喜剧，甚至设想过金貌美和朱悟南（朱伍南）似乎要在一起的结局！但创作过程中发现貌美的行动逐渐脱离作者的想法，其中转折点就是：原本设定里貌美并没有杀死帅气和尚，但貌美还是杀死了他。

作者表示故事中的角色并非都会按照创作者的意志去行动：「有时他们会突然发出自己的声音、自作主张地行动，这时作者唯一能做的只有跟随。 」



韩国网友评论：

1. 哇，想起《W—两个世界》

2. 《偶然发现的一天》！

3. 哦我懂这是什么意思！

4. 貌美的自我真的好强

5. 有时角色为了不崩坏，会自己选择自己的路

6. 作家们都这样讲，写著写著角色们就像活起来一样，朝著作家没想过的方向移动kkk神奇

7. 没错，我也作为爱好写写文章... 某个瞬间开始就不按照我的想法走了ᅲkkk

8. 写东西时真的会这样kkk明明已定好大致方向，却突然有个部份跳出来，而且还是脱离一般常识或一般人价值观的极端方向，我无法承受那种压力就停更了k...

9. 貌美在不崩坏的前提下必须杀死帅气和尚，就像朱悟南的妈妈即便动摇也还是要杀死美貌

10. 写作理论也有提到这个，要让小说角色按照自己的想法行动，他们真的会朝意想不到的方向发展

11. 真的，越是塑造成功的角色越会按照角色性格带领故事，结果和最初企划不同，但更加有趣

12. 有的人选择推翻角色设定，结果作品就完蛋了

13. 我也有过被角色拖著走的时候kkkᅲ写著写著就和预想的方向相反了

14. 明明已定好故事，角色却突然说「诶？ 我不要这样」然后就跑走了kkkk

15. 真的，我一向只看happy ending，但我的角色总是走向你死我活

16. 角色不按照作家意志行动时，故事会更加生动有趣

17. kkk貌美和朱悟南的浪漫喜剧... 确实不想看

18. 跟朱悟南谈恋爱...？ ...

19. 幸好，貌美呀做得好

出处：https://theqoo.net/hot/2901127615

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