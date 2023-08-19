【韩网热帖】《假面女郎》公开新人演员！韩网友：和原作漫画一模一样啊

16日，NETFLIX新韩剧《假面女郎》举行了制作发布会，新人女演员终於露面了。

该剧改编自同名19禁网路漫画的惊悚悬疑剧，女主角「金貌美」是一个长相平平、工作无趣的上班族，但她却拥有一副火辣身材。 为了逃避现实和寻求关注，她每天晚上戴著面具，在网上以「面具女孩」的身份开启成人直播，而故事就发生在此过程中，除了直播里出现的事情，她还卷入了更加令人意想不到的事件当中......



「金貌美」由三名女演员扮演，一个是戴著面具直播的貌美、一个是整形之后的貌美、还有一个是在监狱里坐牢的中年貌美。 后两人早前就已经揭晓由NANA和高贤廷扮演，戴著面具直播的貌美直到发布会当天才揭晓，她就是新人女演员李寒星，《假面女郎》是她的出道作品。 对於这位女演员，在韩国交流网站PANN上引爆极大的关注：



1.好久没看到没有整容过的女演员了，希望女演员也能像男演员那样拥有这种个性类的演员，她好适合剧中的角色

2. 和原作漫画相似度100%，一模一样

3. 好想知道剧组怎么挖掘到她的

4. 大家都说和原作漫画很像，这句话会不会伤害到这位女演员



5. 和原作漫画像到让人起鸡皮疙瘩喔

6. 老有人说NANA是整容脸，可是她好美啊

7. NANA扮演整容后的女主，但她完全没有人工痕迹，这一点反倒蛮可惜的。 这三人身高、腿型太像了，惊呆，比起撞脸，能找到差不多身材的人应该更难吧

8. 剧组太会选人了，而且导演很自信，期待这部剧

9. 庆幸这部戏里没有爱豆，所有的影视剧里都不想看到演技巨烂的爱豆

10. 新人？？ 一上来就演女主角，好厉害

11. 她和NANA的身材好像

12. 看到她戴面具的样子只露出一双眼睛，当时还觉得她来演女主是不是太美了，看到真人后觉得导演太绝了，和原作简直一模一样

13. 我是原作的粉丝，看到发布会之后直呼「大发」，太像了

14. 虽然NANA比她高一点，但两人膝盖高度一样，胳膊也一样长，甚至连肩膀位置都一样，怎么找到两人的

15. 希望她未来能够像申成禄一样成为一名实力派演员

16. 光看她眼睛觉得很美，所以人啊，还是下半张脸最重要

17. 感觉她很适合演女刑警

18. 她长了一张会好好演戏的脸，突然对她产生了好感

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