奇幻新劇《無用的謊言》金所泫「測謊雷達」遇愛失靈！黃旼炫動作戲似跳舞，被逼飲奶增高～

由金所泫和黃旼炫主演的Viu Original原創韓劇《無用的謊言》現已登陸「黃Viu煲劇平台」，劇集逢星期一、二晚上9時15分免費上架，香港觀眾可以無縫緊貼最新進度。偶像出身的黃旼炫近年跨足影視，收獲不少好評；近日他作客亞洲天團防彈少年團成員Suga的YouTube訪談節目，大談入行11年的難忘趣事和新劇的拍攝點滴！

看穿謊言失去愛情

Viu Original原創韓劇《無用的謊言》講述「說謊者獵人」穆率熙（金所泫飾）天生擁有看穿謊言的超能力，可是她卻因為這份「詛咒」得不償失，除了曾經看穿男友甜蜜的謊言而令她感情告吹，就連母親也不願與她同枱吃飯，使她一直過著孤獨的生活。正當率熙對人性失去信任之際，卻命運般遇上早有一面之緣的鄰家男孩金道河（黃旼炫飾）。過去道河曾被指認為殺人犯而令他對人充滿戒心，也不願再以真面目示人，但是他卻願意在率熙面前卸下口罩，更對她坦白身世；率熙也發現自己的測謊能力只對道河失效⋯⋯正當二人內心逐漸走近之際，道河在半夢半醒間說出「我沒有殺人」，率熙的謊言雷達卻響起鐘聲⋯⋯



演男一壓力大

Viu Original原創韓劇《無用的謊言》主打青春甜虐，開播以來吸引了不少年輕觀眾支持，黃旼炫也被大讚愈演愈放，甚有大將之風！不過他卻自爆首度擔任月火連續劇的男一，令他壓力山大：「拍十六集迷你劇需時八個月左右，時間比較長，所以要讓自己一直保持在良好狀態；而且這是我第一次做主角，真的不容易，現場氣氛也會根據主角的表現有所改變。」不過劇中飾演作曲家的他卻自爆「工時」極短：「雖然我演作曲家，但是作曲的戲份沒有多少，只是劇中的家有很多設備而已。」他還透露因為偶像出身，曾被劇組笑他動作似足跳舞，一度令他相當頭痛：「這並不是甚麼好事，因為要拍出很有型的動作，如果像跳舞的話，就沒有震懾的感覺了。」



上BTS節目大談入行11年的難忘趣事！

作為男團NU’EST成員出道，黃旼炫不經不覺入行11年，但他笑言沒有真實感，至今仍努力工作，務求用作品回報粉絲支持！不過問到練習生年代最深刻的事情，他卻馬上爆笑回應：「那時最讓我深刻的是，每天必須喝1.2公升的牛奶，應該是為了讓我們長高！比起練習，這個讓我更累！因為喝完才能下班，所以我每次都是臨近結束才一口氣喝掉。」難怪如今黃旼炫擁有1.81米的高大身材！



Viu Original原創愛情懸疑韓劇《無用的謊言》逢星期一、二晚上9時15分在「黃Viu煲劇平台」 上架，香港觀眾亦可免費收看《戀人》、《等待了很久》、《奇蹟的兄弟》、《優雅的帝國》和《陌生人》等on檔人氣韓劇。

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