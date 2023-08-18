奇幻新剧《无用的谎言》金所泫「测谎雷达」遇爱失灵！黄旼炫动作戏似跳舞，被逼饮奶增高～

由金所泫和黄旼炫主演的Viu Original原创韩剧《无用的谎言》现已登陆「黄Viu煲剧平台」，剧集逢星期一、二晚上9时15分免费上架，香港观众可以无缝紧贴最新进度。偶像出身的黄旼炫近年跨足影视，收获不少好评；近日他作客亚洲天团防弹少年团成员Suga的YouTube访谈节目，大谈入行11年的难忘趣事和新剧的拍摄点滴！

看穿谎言失去爱情

Viu Original原创韩剧《无用的谎言》讲述「说谎者猎人」穆率熙（金所泫饰）天生拥有看穿谎言的超能力，可是她却因为这份「诅咒」得不偿失，除了曾经看穿男友甜蜜的谎言而令她感情告吹，就连母亲也不愿与她同枱吃饭，使她一直过著孤独的生活。正当率熙对人性失去信任之际，却命运般遇上早有一面之缘的邻家男孩金道河（黄旼炫饰）。过去道河曾被指认为杀人犯而令他对人充满戒心，也不愿再以真面目示人，但是他却愿意在率熙面前卸下口罩，更对她坦白身世；率熙也发现自己的测谎能力只对道河失效⋯⋯正当二人内心逐渐走近之际，道河在半梦半醒间说出「我没有杀人」，率熙的谎言雷达却响起钟声⋯⋯



演男一压力大

Viu Original原创韩剧《无用的谎言》主打青春甜虐，开播以来吸引了不少年轻观众支持，黄旼炫也被大赞愈演愈放，甚有大将之风！不过他却自爆首度担任月火连续剧的男一，令他压力山大：「拍十六集迷你剧需时八个月左右，时间比较长，所以要让自己一直保持在良好状态；而且这是我第一次做主角，真的不容易，现场气氛也会根据主角的表现有所改变。」不过剧中饰演作曲家的他却自爆「工时」极短：「虽然我演作曲家，但是作曲的戏份没有多少，只是剧中的家有很多设备而已。」他还透露因为偶像出身，曾被剧组笑他动作似足跳舞，一度令他相当头痛：「这并不是甚么好事，因为要拍出很有型的动作，如果像跳舞的话，就没有震慑的感觉了。」



上BTS节目大谈入行11年的难忘趣事！

作为男团NU’EST成员出道，黄旼炫不经不觉入行11年，但他笑言没有真实感，至今仍努力工作，务求用作品回报粉丝支持！不过问到练习生年代最深刻的事情，他却马上爆笑回应：「那时最让我深刻的是，每天必须喝1.2公升的牛奶，应该是为了让我们长高！比起练习，这个让我更累！因为喝完才能下班，所以我每次都是临近结束才一口气喝掉。」难怪如今黄旼炫拥有1.81米的高大身材！



Viu Original原创爱情悬疑韩剧《无用的谎言》逢星期一、二晚上9时15分在「黄Viu煲剧平台」 上架，香港观众亦可免费收看《恋人》、《等待了很久》、《奇迹的兄弟》、《优雅的帝国》和《陌生人》等on档人气韩剧。

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