炫耀从「女朋友」那里收到戒指礼物的金在中！得知真相之后，网友：「果然是专业偶像啊」

15日，金在中在自己的 IG 限时动态写下：「刚来韩国就收到女朋友送的戒指。」一起公开的照片，是金在中戴著口罩秀出戴著戒指的手。

这戒指其实是为了纪念金在中成立公司「iNKODE」，粉丝团「DC 金在中 Gallery」送给他的礼物。戒指里还刻著「JJ♡BABIES」，今年6月通过投票票选出来了粉丝名「BOSS BABIES」，而金在中之前在杂志采访曾表示今年最开心的就是确定粉丝名的时候。



看到照片的网友们纷纷表示：「真的是专业偶像啊」、「粉丝团能维持很长时间都是有理由的」、「很让人心动啊」、「哇～大发！依然是爱豆啊」、「看到的时候真的吓了一跳...

粉丝们应该很开心吧」、「遇到好人变得幸福就好了」、「戒指很漂亮」、「因爲是金在中，所以一点都不惊讶」、「因爲金在中一直很珍惜粉丝，所以非常有好感」等等。

金在中在今年5月成立公司「iNKODE」，15日还公开首位练习生的预告影片，是否会继续公开其他练习生而备受关注。另外，金在中9月23日将出演《IDOL RADIO LIVE IN SEOUL》，该演出通过MBC播出，这也是自2009年以来第一次在MBC音乐节目中亮相。



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