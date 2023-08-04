網傳SM娛樂新男團RIIZE最帥成員元彬的畢業照！韓網友：區別還是蠻大的

被韓國網友稱讚稱是新男團RIIZE最強顏值的沅彬畢業照爆光！

SM娛樂繼aespa之後睽違3年重磅推出了新男團RIIZE，旗下擁有將太郎（Shotaro）、銀皙、成燦、沅彬、昇瀚、紹熙和Anton7名成員，年齡從23歲-19歲不等，尚未出道就引爆全韓網關注。 尤其是成員元彬，照片一曝光就瘋狂吸睛，被網友稱讚是『SM新人男團中顏值最高的成員』，相關帖子在theqoo上引發熱議。 沅彬和韓流男神元斌同名（韓文同音），人如其名長得非常貴氣，是典型的SM相，某些角度與EXO D.O、任時完、Stray Kids黃鉉辰撞臉。



很快韓網就有網友挖出了元彬的畢業照，自帶理工科男生的氣質。 從網友們曝光的照片來看，學生時期的元彬顏值還沒有現在這麼令人驚艷，戴著圓框眼鏡，剪著學生鍋蓋頭，看上去很穩重，不知道為什麼給人一種學霸的氣質。



SM 신인 졸업 사진 pic.twitter.com/L0YNx7bMLh — francetracny (@francetracny) August 1, 2023

看到舊照的韓國網友們忍不住評論：「我也想接受SM娛樂的管理」、「果然人靠衣裝馬靠鞍」、「SM的練習生好慘，一出道就會被挖歷史，其實這種顏值放在其他公司不算差」、「他五官還蠻標緻的，拿掉眼鏡就會好很多」、「以前長得醜有什麼關係，現在帥就好了吧」、「雙眼皮好自然，麻煩告訴我在哪裡整的」、 「戴眼鏡也很可愛啊」、「大家國中生時期都差不多啊，他又不醜」等。



SM 신인 졸업 사진2 pic.twitter.com/boAvJkEqPE — francetracny (@francetracny) August 1, 2023

後期有自稱是沅彬國中同學的網友又公布了多張他學生時期的照片，愛豆形象初成。不同於此前網民們的評論，這次新照一出再次吸引了不少「顏」粉。



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