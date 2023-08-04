网传SM娱乐新男团RIIZE最帅成员元彬的毕业照！韩网友：区别还是蛮大的

被韩国网友称赞称是新男团RIIZE最强颜值的沅彬毕业照爆光！

SM娱乐继aespa之后睽违3年重磅推出了新男团RIIZE，旗下拥有将太郎（Shotaro）、银皙、成灿、沅彬、升瀚、绍熙和Anton7名成员，年龄从23岁-19岁不等，尚未出道就引爆全韩网关注。 尤其是成员元彬，照片一曝光就疯狂吸睛，被网友称赞是『SM新人男团中颜值最高的成员』，相关帖子在theqoo上引发热议。 沅彬和韩流男神元斌同名（韩文同音），人如其名长得非常贵气，是典型的SM相，某些角度与EXO D.O、任时完、Stray Kids黄铉辰撞脸。



很快韩网就有网友挖出了元彬的毕业照，自带理工科男生的气质。 从网友们曝光的照片来看，学生时期的元彬颜值还没有现在这么令人惊艳，戴著圆框眼镜，剪著学生锅盖头，看上去很稳重，不知道为什么给人一种学霸的气质。



SM 신인 졸업 사진 pic.twitter.com/L0YNx7bMLh — francetracny (@francetracny) August 1, 2023

看到旧照的韩国网友们忍不住评论：「我也想接受SM娱乐的管理」、「果然人靠衣装马靠鞍」、「SM的练习生好惨，一出道就会被挖历史，其实这种颜值放在其他公司不算差」、「他五官还蛮标致的，拿掉眼镜就会好很多」、「以前长得丑有什么关系，现在帅就好了吧」、「双眼皮好自然，麻烦告诉我在哪里整的」、 「戴眼镜也很可爱啊」、「大家国中生时期都差不多啊，他又不丑」等。



SM 신인 졸업 사진2 pic.twitter.com/boAvJkEqPE — francetracny (@francetracny) August 1, 2023

后期有自称是沅彬国中同学的网友又公布了多张他学生时期的照片，爱豆形象初成。不同於此前网民们的评论，这次新照一出再次吸引了不少「颜」粉。



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