2016年的韓劇觀眾有多忙？從《信號》到《鬼怪》，這份名單如今看來仍讓人嚇一跳！

不敢相信~！這7部經典韓劇居然都是同一年播出，那年的觀眾真的太幸福了吧~~
以下按開播時間順序排列，真的是一整年都精彩：
1. 《Signal 信號》
1月22日開播，編劇金銀姬曾表示一開始就有拍第2部的構想、希望在隱退前給大家看到續篇，三位主演金憓秀、趙震雄、李帝勳也全都希望繼續出演。 現在金銀姬的新作《惡鬼》也已經好評劇終，是不是可以把《信號2》提上日程了呢？
2. 《太陽的後裔》
2月24日開播，現在回頭看主演陣容：宋仲基、宋慧喬、晉久、金智媛、安普賢、金玟錫，仍然覺得很炸裂！雖然有生之年不知還能否再見到兩位主演合作，至少有鏡頭記錄下美好與感動的回憶。
3. 《又是吳海英》
5月2日開播，全國收視率從2.059%一路上漲到大結局9.991%，一度刷新tvN月火劇收視紀錄，也為女主角徐玄振帶來百想視後大獎，以及「愛情喜劇女王」的稱號。
4. 《Doctors》
6月20日開播，由朴信惠、金來沅、尹均相、李聖經、文知茵、金玟錫擔任主演。 朴信惠和金來沅雙雙斬獲當年的SBS演技大賞幻想及體裁類電視劇最佳演技賞，剛剛出現在《太陽的後裔》的金玟錫也憑這部劇捧回SBS演技大賞和百想兩個新人獎。
5. 《雲畫的月光》
8月22日開播，古裝扮相的朴寶劍真的很迷人！這部劇先後獲得休斯頓國際電影節「白金獎」、亞洲電視大獎「連續劇最優秀作品獎」、首爾國際電視節「韓流連續劇最優秀作品獎」，男女主角朴寶劍和金裕貞不僅獲得多個個人獎項，更一同摘得當年的KBS演技大賞「最佳情侶賞」。
6. 《浪漫醫生金師傅》
11月7日開播，是很多人的人生電視劇之一，也是柳演錫踏入醫療領域的起點（誤）。 今年剛剛播完第3季，歡迎已經追好追滿的朋友分享心得！
7.《孤單又燦爛的神—鬼怪》
奠定兩位長腿歐巴地位和友情的神作！除了金銀淑與李應福這對先後打造《太陽的後裔》《陽光先生》（Mr. Sunshine）的黃金編導搭檔，主演孔劉和金高銀的演技也讓人非常有代入感。 既有相愛相殺的bromance，也有李棟旭和劉寅娜超強副線cp，加上金銀淑經典的蕩氣迴腸台詞，真的是不可多得的經典。
此外還有網友提名《嫉妒的化身》《回來吧大叔》《舉重妖精金福珠》《W—兩個世界》《月之戀人—步步驚心：麗》，如果有被漏掉的佳作，歡迎留言補充哦！
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