2016年的韩剧观众有多忙？从《信号》到《鬼怪》，这份名单如今看来仍让人吓一跳！

不敢相信~！这7部经典韩剧居然都是同一年播出，那年的观众真的太幸福了吧~~

以下按开播时间顺序排列，真的是一整年都精彩：

1. 《Signal 信号》

1月22日开播，编剧金银姬曾表示一开始就有拍第2部的构想、希望在隐退前给大家看到续篇，三位主演金憓秀、赵震雄、李帝勋也全都希望继续出演。 现在金银姬的新作《恶鬼》也已经好评剧终，是不是可以把《信号2》提上日程了呢？



2. 《太阳的后裔》

2月24日开播，现在回头看主演阵容：宋仲基、宋慧乔、晋久、金智媛、安普贤、金玟锡，仍然觉得很炸裂！虽然有生之年不知还能否再见到两位主演合作，至少有镜头记录下美好与感动的回忆。



3. 《又是吴海英》

5月2日开播，全国收视率从2.059%一路上涨到大结局9.991%，一度刷新tvN月火剧收视纪录，也为女主角徐玄振带来百想视后大奖，以及「爱情喜剧女王」的称号。



4. 《Doctors》

6月20日开播，由朴信惠、金来沅、尹均相、李圣经、文知茵、金玟锡担任主演。 朴信惠和金来沅双双斩获当年的SBS演技大赏幻想及体裁类电视剧最佳演技赏，刚刚出现在《太阳的后裔》的金玟锡也凭这部剧捧回SBS演技大赏和百想两个新人奖。



5. 《云画的月光》

8月22日开播，古装扮相的朴宝剑真的很迷人！这部剧先后获得休斯顿国际电影节「白金奖」、亚洲电视大奖「连续剧最优秀作品奖」、首尔国际电视节「韩流连续剧最优秀作品奖」，男女主角朴宝剑和金裕贞不仅获得多个个人奖项，更一同摘得当年的KBS演技大赏「最佳情侣赏」。



6. 《浪漫医生金师傅》

11月7日开播，是很多人的人生电视剧之一，也是柳演锡踏入医疗领域的起点（误）。 今年刚刚播完第3季，欢迎已经追好追满的朋友分享心得！



7.《孤单又灿烂的神—鬼怪》

奠定两位长腿欧巴地位和友情的神作！除了金银淑与李应福这对先后打造《太阳的后裔》《阳光先生》（Mr. Sunshine）的黄金编导搭档，主演孔刘和金高银的演技也让人非常有代入感。 既有相爱相杀的bromance，也有李栋旭和刘寅娜超强副线cp，加上金银淑经典的荡气回肠台词，真的是不可多得的经典。



此外还有网友提名《嫉妒的化身》《回来吧大叔》《举重妖精金福珠》《W—两个世界》《月之恋人—步步惊心：丽》，如果有被漏掉的佳作，欢迎留言补充哦！



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