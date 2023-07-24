黃旼炫Concert明天7月25日開售～拍片大曬廣東話：約定你啊！

黃旼炫為了即將在舉行的《2023 HWANG MIN HYUN MINI CONCERT IN MACAU》演唱會，特別錄製了一段問候影片，向全體Hwangdo表達了他的興奮之情。

這位多才多藝的藝人在影片中更用上地道的廣東話大聲宣佈：「約定你啊！」讓大家不要錯過7月25日（星期二）的售票大日子，相信粉絲們已經迫不及待，準備在明天中午12時，第一時間搶購門票。



由於這是黃旼炫首次來到澳門舉行個人演唱會，他在影片中除了先以：「大家好，我是黃旼炫」來打招呼，還提到為歌迷、劇迷們「帶來了一個好消息！」就是他將會在8月26日（星期六）晚上7點，在「澳門百老匯™」 - 百老匯舞台舉行《2023 HWANG MIN HYUN MINI CONCERT IN MACAU》，最重要是他更說要：「去見我的Hwangdo！」可見黃旼炫多麼想念粉絲。

之後，他還說：「因為想要見到Hwangdo正在努力準備中」令人十分期待黃旼炫在concert上會有那些精彩表演？接著他再向歌迷高呼：「如果大家都能來和我一起創造更多美好的回憶就好了。」最後，黃旼炫還以流利的廣東話跟粉絲說：「約定你啊！」並再揮手道別。作為粉絲的你，又怎捨得拒絕黃旼炫的邀請呢？

同一時間，主辦方168 PRODUCTION亦公佈了豐富的購票福利，包括可以跟黃旼炫近距離接觸的FAN SIGN簽名會，最有紀念價值的SIGNED POLAROID簽名寶麗來、SIGNED POSTER簽名海報，而所有$1,680/$1,280及$880門票持有者都可享有SEND OFF SESSION歡送環節，以及GIFT FROM MIN HYUN旼炫小禮物和SPECIAL PHOTO CARD限定小卡，非常吸引！



不想錯過黃旼炫的精彩演出，以及近距離跟他接觸的珍貴機會，就要好好把握購票機會。如想知道更多黃旼炫澳門演唱會的福利安排和相關資訊，請繼續留意主辦單位的FB和IG更新，以及新聞公佈。

2023 HWANG MIN HYUN MINI CONCERT IN MACAU

演出日期：2023年8月26日（星期六）

演出地點：「澳門百老匯™」 - 百老匯舞台

演出時間：晚上7時

門票：HKD/MOP $1680/ $1280/ $880

公開發售：2023年7月25日（星期二）中午12時起

網上購票：broadwaymacau.com.mo

購票熱線：+853 8883 3383

經紀公司：PLEDIS ENTERTAINMENT

主辦單位：168 PRODUCTION

粉絲福利：

$1,680門票：簽名會名額75名、簽名寶麗來名額10名、簽名海報名額70名。

$1,280門票：簽名會名額25名、簽名寶麗來名額5名、簽名海報名額20名。

$880門票：簽名海報名額10名。

所有$1,680/$1,280及$880門票持有者均可獲得歡送環節、旼炫小禮物給限定小卡粉絲福利。

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