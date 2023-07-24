黄旼炫Concert明天7月25日开售～拍片大晒广东话：约定你啊！

黄旼炫为了即将在举行的《2023 HWANG MIN HYUN MINI CONCERT IN MACAU》演唱会，特别录制了一段问候影片，向全体Hwangdo表达了他的兴奋之情。

这位多才多艺的艺人在影片中更用上地道的广东话大声宣布：「约定你啊！」让大家不要错过7月25日（星期二）的售票大日子，相信粉丝们已经迫不及待，准备在明天中午12时，第一时间抢购门票。



由於这是黄旼炫首次来到澳门举行个人演唱会，他在影片中除了先以：「大家好，我是黄旼炫」来打招呼，还提到为歌迷、剧迷们「带来了一个好消息！」就是他将会在8月26日（星期六）晚上7点，在「澳门百老汇™」 - 百老汇舞台举行《2023 HWANG MIN HYUN MINI CONCERT IN MACAU》，最重要是他更说要：「去见我的Hwangdo！」可见黄旼炫多么想念粉丝。

之后，他还说：「因为想要见到Hwangdo正在努力准备中」令人十分期待黄旼炫在concert上会有那些精彩表演？接著他再向歌迷高呼：「如果大家都能来和我一起创造更多美好的回忆就好了。」最后，黄旼炫还以流利的广东话跟粉丝说：「约定你啊！」并再挥手道别。作为粉丝的你，又怎舍得拒绝黄旼炫的邀请呢？

同一时间，主办方168 PRODUCTION亦公布了丰富的购票福利，包括可以跟黄旼炫近距离接触的FAN SIGN签名会，最有纪念价值的SIGNED POLAROID签名宝丽来、SIGNED POSTER签名海报，而所有$1,680/$1,280及$880门票持有者都可享有SEND OFF SESSION欢送环节，以及GIFT FROM MIN HYUN旼炫小礼物和SPECIAL PHOTO CARD限定小卡，非常吸引！



不想错过黄旼炫的精彩演出，以及近距离跟他接触的珍贵机会，就要好好把握购票机会。如想知道更多黄旼炫澳门演唱会的福利安排和相关资讯，请继续留意主办单位的FB和IG更新，以及新闻公布。

2023 HWANG MIN HYUN MINI CONCERT IN MACAU

演出日期：2023年8月26日（星期六）

演出地点：「澳门百老汇™」 - 百老汇舞台

演出时间：晚上7时

门票：HKD/MOP $1680/ $1280/ $880

公开发售：2023年7月25日（星期二）中午12时起

网上购票：broadwaymacau.com.mo

购票热线：+853 8883 3383

经纪公司：PLEDIS ENTERTAINMENT

主办单位：168 PRODUCTION

粉丝福利：

$1,680门票：签名会名额75名、签名宝丽来名额10名、签名海报名额70名。

$1,280门票：签名会名额25名、签名宝丽来名额5名、签名海报名额20名。

$880门票：签名海报名额10名。

所有$1,680/$1,280及$880门票持有者均可获得欢送环节、旼炫小礼物给限定小卡粉丝福利。

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