曹寶兒X路雲《這戀愛是不可抗力》下月（8月）23日首播！官方公開雙人海報：「300年前開始我們就是命中註定」

Netflix也將同步跟播《這戀愛是不可抗力》！「禁書」和「詛咒」的設定令人很好奇啊～





JTBC新水木劇（週三、四播出）《這戀愛是不可抗力》描述綠地科公務員「李洪昭」獲得300多年前被封印的禁書，和變成禁書下犧牲品的律師「張申侑」發展成羅曼史，由曹寶兒、路雲、河俊、Yura等主演。

曹寶兒飾演「李洪昭」，是溫州市府負責解決民怨的九級公務員，莫名其妙變成古老木盒的主人，掌握著解開申侑詛咒的鑰匙；路雲飾演「張申侑」，申侑是眾所矚目的王牌律師，卻罹患不知名的病而越來越虛弱，抱著抓住救命稻草的心情，為解開家族世世代代的詛咒而向洪昭請求幫忙。

河俊飾演洪昭的單戀對象、溫州市府公務員「權載京」，是溫州市府裡的萬人迷，溫暖微笑中隱藏著悲傷，看見洪昭和申侑親近的模樣開始起了很大了心情轉變；Yura飾演申侑的戀人「尹娜妍」，是一名室內設計師。看著申侑對過去自己曾欺負過的洪昭展現特別的關心後，本性開始顯現。





在公開的兩張雙人海報上，分別寫上「很久、很久以前～我們交往過嗎？」、「300年前開始我們就是命中註定」的文字。預告曹寶兒與路雲將在劇中展開前世今生的緣分。

另外，《這戀愛是不可抗力》也將通過Netflix同步跟播，有興趣的觀眾們請持續鎖定哦！

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