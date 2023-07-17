曹宝儿X路云《这恋爱是不可抗力》下月（8月）23日首播！官方公开双人海报：「300年前开始我们就是命中注定」

Netflix也将同步跟播《这恋爱是不可抗力》！「禁书」和「诅咒」的设定令人很好奇啊～





JTBC新水木剧（周三、四播出）《这恋爱是不可抗力》描述绿地科公务员「李洪昭」获得300多年前被封印的禁书，和变成禁书下牺牲品的律师「张申侑」发展成罗曼史，由曹宝儿、路云、河俊、Yura等主演。

曹宝儿饰演「李洪昭」，是温州市府负责解决民怨的九级公务员，莫名其妙变成古老木盒的主人，掌握著解开申侑诅咒的钥匙；路云饰演「张申侑」，申侑是众所瞩目的王牌律师，却罹患不知名的病而越来越虚弱，抱著抓住救命稻草的心情，为解开家族世世代代的诅咒而向洪昭请求帮忙。

河俊饰演洪昭的单恋对象、温州市府公务员「权载京」，是温州市府里的万人迷，温暖微笑中隐藏著悲伤，看见洪昭和申侑亲近的模样开始起了很大了心情转变；Yura饰演申侑的恋人「尹娜妍」，是一名室内设计师。看著申侑对过去自己曾欺负过的洪昭展现特别的关心后，本性开始显现。





在公开的两张双人海报上，分别写上「很久、很久以前～我们交往过吗？」、「300年前开始我们就是命中注定」的文字。预告曹宝儿与路云将在剧中展开前世今生的缘分。

另外，《这恋爱是不可抗力》也将通过Netflix同步跟播，有兴趣的观众们请持续锁定哦！

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