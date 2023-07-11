韓志旼&李民基奇幻喜劇《摸心第六感》前導預告X雙人海報逗趣公開，網友驚嘆：完全看不出來她40歲！

【預告】韓志旼新劇造型真的太可愛了，和李民基搭檔的新劇《摸心第六感》（原譯：時髦一點）即將在8月中首播。

JTBC X Netflix 全新奇幻喜劇《摸心第六感》在今天公開了官方雙人海報，可愛又逗趣的畫風設計也讓人產生了極大的好奇心。

《摸心第六感》講述在一個零犯罪的清靜農村中，一位被降職的熱血刑警文張烈（李民基 飾），借助擁有摸屁讀心術的獸醫奉藝奮（韓志旼 飾）能力，攜手調查連續殺人事件的搞笑喜劇。



雙人海報上寫著「對可疑人士們的調查即將展開！」韓志旼張開雙手準備施展她突然得到的超能力，李民基則用著誰都需要被懷疑的眼神緊盯前方。（海報背景中的小人物互動好可愛啊～）



▼《摸心第六感》正式前導中字預告：一名有超能力的獸醫與一名刑警在農村聯手破案，但當他們解開令人毛骨悚然的連環殺手之謎時，他們的能力受到了考驗。



三位主演合照，左至右為李民基、韓志旼、EXO SUHO（金俊勉），SUHO飾演擁有帥氣無害、天使般外表的大學生「金善宇」。

《摸心第六感》預計在8月12日播出，接檔《歡迎來到王之國》。



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