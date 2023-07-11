韩志旼&李民基奇幻喜剧《摸心第六感》前导预告X双人海报逗趣公开，网友惊叹：完全看不出来她40岁！

【预告】韩志旼新剧造型真的太可爱了，和李民基搭档的新剧《摸心第六感》（原译：时髦一点）即将在8月中首播。

JTBC X Netflix 全新奇幻喜剧《摸心第六感》在今天公开了官方双人海报，可爱又逗趣的画风设计也让人产生了极大的好奇心。

《摸心第六感》讲述在一个零犯罪的清静农村中，一位被降职的热血刑警文张烈（李民基 饰），借助拥有摸屁读心术的兽医奉艺奋（韩志旼 饰）能力，携手调查连续杀人事件的搞笑喜剧。



双人海报上写著「对可疑人士们的调查即将展开！」韩志旼张开双手准备施展她突然得到的超能力，李民基则用著谁都需要被怀疑的眼神紧盯前方。（海报背景中的小人物互动好可爱啊～）



▼《摸心第六感》正式前导中字预告：一名有超能力的兽医与一名刑警在农村联手破案，但当他们解开令人毛骨悚然的连环杀手之谜时，他们的能力受到了考验。



三位主演合照，左至右为李民基、韩志旼、EXO SUHO（金俊勉），SUHO饰演拥有帅气无害、天使般外表的大学生「金善宇」。

《摸心第六感》预计在8月12日播出，接档《欢迎来到王之国》。



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