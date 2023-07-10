30歲朴寶劍：我也到當新郎的年紀了！怎麼會有人連聲音都這麽溫柔帥氣

作為韓流男神之一的朴寶劍，突然提到結婚話題，一下子就吸引了所有人的關注。

前不久播出的Channel A 綜藝節目《新郎課業》中張英蘭等5位姊姊們亮相。 節目一開始張英蘭表示：「我和李承哲老師很熟，他給我發了短訊。」 短訊內容則是一個陌生的電話號碼，他讓張英蘭聯繫對方，還說「這是送你的禮物」。 姊姊們按照號碼打過去之後，對方自稱是「朴寶劍」，眾人根本不相信，經過一番試探，大家才確定對方真的是韓流男神朴寶劍，其中一名姊姊金佳妍立即表示希望朴寶劍當自己的女婿，拼命撮合他和自己的女兒，「我大女兒今年28歲，長得和我一模一樣，但是性格正好相反。 」朴寶劍聽完之後表達了謝意，並稱：「每次出演節目時都說想讓我當女婿，一直想向你道謝，多虧了李承哲前輩，我才能通過電話表達謝意。」



接著鄭京美也表達了對朴寶劍的喜愛，「感謝你的出生，我愛你。」 一席話逗得全場哈哈大笑。 朴寶劍接到沈珍華的電話之後就說：「前輩不減肥也很漂亮哦。」 一句話直戳姐姐心房。



之後眾人又問朴寶劍能不能來《新郎課業》做客，朴寶劍很爽快地答應了，還說：「我也該成為新郎了。」 聽完之後5位姐姐反而表示不希望他這麼早就結婚，畢竟朴寶劍現在在韓娛圈也屬於公共財產（笑！）。



雖然朴寶劍只是聲音出演，但足以令觀眾們心動，節目播出後相關內容就火速登上熱搜，引來網民評論，大家紛紛表示：「朴寶劍的聲音太讓人心動了，帥氣又溫柔」、「怎麼有他這麼會說話的男生，還讓姐姐不要減肥」、「朴寶劍的聲音讓人很溫暖」、「 連聲音都那麼好聽，這個男人太完美了」等。

此外，今年6月朴寶劍剛剛過完了自己30歲的生日，他還將於8月舉辦出道12周年紀念粉絲會。

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