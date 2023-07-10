30岁朴宝剑：我也到当新郎的年纪了！怎么会有人连声音都这麽温柔帅气

作为韩流男神之一的朴宝剑，突然提到结婚话题，一下子就吸引了所有人的关注。

前不久播出的Channel A 综艺节目《新郎课业》中张英兰等5位姊姊们亮相。 节目一开始张英兰表示：「我和李承哲老师很熟，他给我发了短讯。」 短讯内容则是一个陌生的电话号码，他让张英兰联系对方，还说「这是送你的礼物」。 姊姊们按照号码打过去之后，对方自称是「朴宝剑」，众人根本不相信，经过一番试探，大家才确定对方真的是韩流男神朴宝剑，其中一名姊姊金佳妍立即表示希望朴宝剑当自己的女婿，拼命撮合他和自己的女儿，「我大女儿今年28岁，长得和我一模一样，但是性格正好相反。 」朴宝剑听完之后表达了谢意，并称：「每次出演节目时都说想让我当女婿，一直想向你道谢，多亏了李承哲前辈，我才能通过电话表达谢意。」



接著郑京美也表达了对朴宝剑的喜爱，「感谢你的出生，我爱你。」 一席话逗得全场哈哈大笑。 朴宝剑接到沈珍华的电话之后就说：「前辈不减肥也很漂亮哦。」 一句话直戳姐姐心房。



之后众人又问朴宝剑能不能来《新郎课业》做客，朴宝剑很爽快地答应了，还说：「我也该成为新郎了。」 听完之后5位姐姐反而表示不希望他这么早就结婚，毕竟朴宝剑现在在韩娱圈也属於公共财产（笑！）。



虽然朴宝剑只是声音出演，但足以令观众们心动，节目播出后相关内容就火速登上热搜，引来网民评论，大家纷纷表示：「朴宝剑的声音太让人心动了，帅气又温柔」、「怎么有他这么会说话的男生，还让姐姐不要减肥」、「朴宝剑的声音让人很温暖」、「 连声音都那么好听，这个男人太完美了」等。

此外，今年6月朴宝剑刚刚过完了自己30岁的生日，他还将於8月举办出道12周年纪念粉丝会。

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