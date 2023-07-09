《劉QUIZ ON THE BLOCK》改變的這一點引起討論！素人街訪更驚喜 vs 明星做客也有趣

近日有網友PO文提到《劉QUIZ ON THE BLOCK》節目風格的變化，引起不少討論。

談話節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》2018年開播至今，一開始是由劉在錫和曹世鎬走上街頭隨即抓路人來訪問，最後進行quiz問答，受訪者若答對便會獲得100萬韓元獎金（具體規則第二季後有所更改）。 節目一開始的宗旨是「在平凡的舞台街邊把陽光當作照明，用愉快的驚喜給人們疲乏的生活帶來活力、度過特別的一天」，受訪路人各自不同的故事、獲得獎金後的反應，都帶給觀眾許多無法預料的驚喜與感動。





但因受到疫情影響，2020年初之後節目組無法繼續上街與人接觸，便改為在室內拍攝，采訪對象換為明星及各專業名人，分享各領域不為人知的趣事、心路歷程和獨特意義。 在劉在錫曹世鎬有人情味又互補的住持帶動下，每每能發掘出溫暖動人的一面。



最近有韓國觀眾PO文提出，這一改動令答題獲獎環節失去了很多趣味性。



該網友表示，明星或名人即便獲得100萬獎金也不痛不癢，相較之下素人們的反應更加真實可愛。 遇到有心酸過往的老人家時，劉在錫和曹世鎬還會瘋狂做出暗示幫對方獲得獎金，十分溫暖。





貼文引起不少共鳴，很多人留言表示想念初創期的《劉QUIZ》：「一直好奇擦肩而過沒有交集的人們的生活，多虧這節目給我解答」、「原本是被街頭趣味吸引，現在只剩宣傳」、「現在的quiz已失去意義，只是普通talk show」、「變成劉在錫版《膝蓋道士》《Healing Camp》」、「 想念街頭無法預料的相遇和對話」、「現在全是名人，感覺和我的生活不相干」。

有人認為現在也很好：「很多人就是想看名人藝人啊」、「完全沒看過素人時期，現在雖然請名人但也是其他節目很少見到的人」、「對素人沒興趣」。

也有人建議可以一半一半，既然疫情影響已基本結束，不妨重新回到街頭：「藝人宣傳一週一位就好」、「街頭六成、名人四成」。

大家更喜歡哪種形式呢？

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