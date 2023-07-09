《刘QUIZ ON THE BLOCK》改变的这一点引起讨论！素人街访更惊喜 vs 明星做客也有趣

近日有网友PO文提到《刘QUIZ ON THE BLOCK》节目风格的变化，引起不少讨论。

谈话节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》2018年开播至今，一开始是由刘在锡和曹世镐走上街头随即抓路人来访问，最后进行quiz问答，受访者若答对便会获得100万韩元奖金（具体规则第二季后有所更改）。 节目一开始的宗旨是「在平凡的舞台街边把阳光当作照明，用愉快的惊喜给人们疲乏的生活带来活力、度过特别的一天」，受访路人各自不同的故事、获得奖金后的反应，都带给观众许多无法预料的惊喜与感动。





但因受到疫情影响，2020年初之后节目组无法继续上街与人接触，便改为在室内拍摄，采访对象换为明星及各专业名人，分享各领域不为人知的趣事、心路历程和独特意义。 在刘在锡曹世镐有人情味又互补的住持带动下，每每能发掘出温暖动人的一面。



最近有韩国观众PO文提出，这一改动令答题获奖环节失去了很多趣味性。



该网友表示，明星或名人即便获得100万奖金也不痛不痒，相较之下素人们的反应更加真实可爱。 遇到有心酸过往的老人家时，刘在锡和曹世镐还会疯狂做出暗示帮对方获得奖金，十分温暖。





贴文引起不少共鸣，很多人留言表示想念初创期的《刘QUIZ》：「一直好奇擦肩而过没有交集的人们的生活，多亏这节目给我解答」、「原本是被街头趣味吸引，现在只剩宣传」、「现在的quiz已失去意义，只是普通talk show」、「变成刘在锡版《膝盖道士》《Healing Camp》」、「 想念街头无法预料的相遇和对话」、「现在全是名人，感觉和我的生活不相干」。

有人认为现在也很好：「很多人就是想看名人艺人啊」、「完全没看过素人时期，现在虽然请名人但也是其他节目很少见到的人」、「对素人没兴趣」。

也有人建议可以一半一半，既然疫情影响已基本结束，不妨重新回到街头：「艺人宣传一周一位就好」、「街头六成、名人四成」。

大家更喜欢哪种形式呢？

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻