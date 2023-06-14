這次要一定要HE啊！金宇彬＆秀智《任意依戀》時隔7年後二搭，確定出演金銀淑編劇新劇《都會實現嗎》

由《鬼怪》、《黑暗榮耀》金銀淑編劇＋《雞不可失》、《浪漫的體質》李炳憲導演合作的新劇《都會實現嗎》（다 이루어질지니）今日正式官宣出演陣容。

《都會實現嗎》講述掌握對方生死權的感情過剩的「Genie」和感情缺陷「佳英」，因為不知道是幸運還是懲罰的三個願望而展開的浪漫喜劇。確定由金宇彬、秀智擔任男女主角，憤怒爆發和戰爭喪失來回徘徊的燈精靈 Genie 和把 Genie 從刑罰中救出的佳英完美合作，提高人們對電視劇的期待。



特別是兩人在2016年合作過《任意依戀》，時隔7年的重逢備受關注！不少觀眾紛紛表示：「這次一定要Happy Ending」、「原來《任意依戀》已經7年了」、「把2016年的眼淚都還回來」、「真的好期待」、「竟然二搭了」等等。



製作公司更表示：「Fantasy Roco 認為故事、影像、演技的組合會出現最好的電視劇，《都會實現嗎》在這方面很完美。以金銀淑作家超乎想象的故事線、李炳憲導演的影像、無與倫比的金宇彬、秀智夢幻般的默契三拍，可以期待新的幻想浪漫喜劇的誕生！」而《都會實現嗎》共有12集，預計在2024年播出。



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