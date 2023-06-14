这次要一定要HE啊！金宇彬＆秀智《任意依恋》时隔7年后二搭，确定出演金银淑编剧新剧《都会实现吗》

由《鬼怪》、《黑暗荣耀》金银淑编剧＋《鸡不可失》、《浪漫的体质》李炳宪导演合作的新剧《都会实现吗》（다 이루어질지니）今日正式官宣出演阵容。

《都会实现吗》讲述掌握对方生死权的感情过剩的「Genie」和感情缺陷「佳英」，因为不知道是幸运还是惩罚的三个愿望而展开的浪漫喜剧。确定由金宇彬、秀智担任男女主角，愤怒爆发和战争丧失来回徘徊的灯精灵 Genie 和把 Genie 从刑罚中救出的佳英完美合作，提高人们对电视剧的期待。



特别是两人在2016年合作过《任意依恋》，时隔7年的重逢备受关注！不少观众纷纷表示：「这次一定要Happy Ending」、「原来《任意依恋》已经7年了」、「把2016年的眼泪都还回来」、「真的好期待」、「竟然二搭了」等等。



制作公司更表示：「Fantasy Roco 认为故事、影像、演技的组合会出现最好的电视剧，《都会实现吗》在这方面很完美。以金银淑作家超乎想象的故事线、李炳宪导演的影像、无与伦比的金宇彬、秀智梦幻般的默契三拍，可以期待新的幻想浪漫喜剧的诞生！」而《都会实现吗》共有12集，预计在2024年播出。



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