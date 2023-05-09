半张脸被遮住也好帅！徐康俊在两周就退伍现况照公开，网友：「WOW~状态超好！」、「等好久了TAT」

【影片+网友留言】徐康俊快点敲定一部新作吧！最好是用那张帅脸谈谈恋爱，拜托～。

有著「国民年下男」称号、久违了韩剧男神代表人物的演员徐康俊，即将要在今年的5月22日退伍，而他与友人的合照引发了网友的热议。



照片中，他和足球选手金英光在休假期间私约聚会喝咖啡，而徐康俊带著蓝色帽子和一件简单的白T恤，展现出帅气又自然的模样，体格看起来非常扎实，即使帽子和影子遮住他的上半脸，也能看出来他优质的面貌。



网友翻摄影片，往左滑到第三格看→

网友留言：「WOW~他整个人状态真的超好！」、「等好久了…TAT」、「超喜欢他拍浪漫爱情剧时的氛围，拜托回归就选一部这类型的吧」、「感觉他去了很久」、「我都不知道他入伍了」、「国家终於又归还一位帅哥了」、「他是不是变壮了？」、「不管是什么题材都好，好想赶快看到他出现在萤幕前」、「很多男演员退伍后都有机会大发，一定要好好选作品！」、「终於～」



徐康俊於2021年11月23日入伍，预计在2023今年5月22日退伍，代表作品有《放学后福不服》、《心怀叵测的恢单女》、《奶酪陷阱》、《你也是人类吗》、《第3种魅力》、《Watcher监视者》、《天气好的话，我会去找你》、《迷网追凶》。

▼治愈爱情剧《天气好的话，我会去找你》拍摄花絮影片：



▼入伍前的最后一部作品 Disney+《迷网追凶》。



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