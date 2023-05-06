李棟旭IG公開與金素妍的聊天記錄，甜稱對方「歐尼」！奇幻新劇《九尾狐傳1938》今晚正式開播

劇迷們期待多年的《九尾狐傳》前傳《九尾狐傳1938》已進入開播倒數階段，幾位主演也積極通過SNS進行宣傳。 除了第一季已合作過的李棟旭和金汎，新加入的金素妍也完美融入！

《九尾狐傳1938》講述身處現代的九尾狐李硯本已和愛人有幸福結局，卻因捲入某事件而被強制召喚迫降到混亂的1938年、努力找出回到現代方法，是比第一季世界觀更加擴張、投入更多製作費的奇幻劇。



發佈會上大家全是all black打扮，相當有型！昨日李棟旭在IG限動分享了和金素妍的一段對話，也透露出劇組的和睦氛圍。





李棟旭send了兩張照片給金素妍，留言中連叫兩聲姐姐：「歐尼，我可以把這兩張PO到IG嗎？ 煩請確認哦，歐尼。」 金素妍：「哇啊！好呀好呀！」李棟旭說「謝謝您」還加了可愛貼圖，並在截圖下方寫道：「獲得許可公開註視著美麗的紅酒的我的照片。」



金素妍也問是否可公開另一張現場照片，李棟旭回答「當然啦」並附上小狐狸貼圖，金素妍也以貼圖回應「yohoo~yaha~yeah~」。 兩人的對話怎麼這麼可愛XD



就是這兩張在發佈會上拍到的照片啦！李棟旭讚賞地指向金素妍，金素妍也擺出酷酷的pose，讓人對他們在劇中的互動更加期待~





《九尾狐傳1938》裡李棟旭依然飾演李硯，金素妍則是飾演前任西邊山神、美麗又打架擅長的「柳紅酒」，和李硯是微妙的愛憎關係。

值得一提的是，韓文裡男生稱呼姐姐一般是用「努那」這個詞，李棟旭講的「歐尼」通常是女生使用的，其實這是男生對年長女性表達尊重和敬佩的講法。 李棟旭在發佈會也說，金素妍比他大一歲而且實在太美，所以在片場都稱呼她「紅酒歐尼」XD



網友驚呼這兩位演員也太可愛：「為什麼變成姐妹了kkk」、「只要漂亮都是歐尼」、「李棟旭買了可愛的字體和貼圖來裝飾手機，太可愛啦」、「金素妍的貼圖也很像她本人」、「仿彿能聽到素妍歐尼的聲音kkk」。

《九尾狐傳1938》今晚9:20在韓國通過tvN公開第一集，海外地區由Prime Video全球播出。



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