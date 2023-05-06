李栋旭IG公开与金素妍的聊天记录，甜称对方「欧尼」！奇幻新剧《九尾狐传1938》今晚正式开播

剧迷们期待多年的《九尾狐传》前传《九尾狐传1938》已进入开播倒数阶段，几位主演也积极通过SNS进行宣传。 除了第一季已合作过的李栋旭和金泛，新加入的金素妍也完美融入！

《九尾狐传1938》讲述身处现代的九尾狐李砚本已和爱人有幸福结局，却因卷入某事件而被强制召唤迫降到混乱的1938年、努力找出回到现代方法，是比第一季世界观更加扩张、投入更多制作费的奇幻剧。



发布会上大家全是all black打扮，相当有型！昨日李栋旭在IG限动分享了和金素妍的一段对话，也透露出剧组的和睦氛围。





李栋旭send了两张照片给金素妍，留言中连叫两声姐姐：「欧尼，我可以把这两张PO到IG吗？ 烦请确认哦，欧尼。」 金素妍：「哇啊！好呀好呀！」李栋旭说「谢谢您」还加了可爱贴图，并在截图下方写道：「获得许可公开注视著美丽的红酒的我的照片。」



金素妍也问是否可公开另一张现场照片，李栋旭回答「当然啦」并附上小狐狸贴图，金素妍也以贴图回应「yohoo~yaha~yeah~」。 两人的对话怎么这么可爱XD



就是这两张在发布会上拍到的照片啦！李栋旭赞赏地指向金素妍，金素妍也摆出酷酷的pose，让人对他们在剧中的互动更加期待~





《九尾狐传1938》里李栋旭依然饰演李砚，金素妍则是饰演前任西边山神、美丽又打架擅长的「柳红酒」，和李砚是微妙的爱憎关系。

值得一提的是，韩文里男生称呼姐姐一般是用「努那」这个词，李栋旭讲的「欧尼」通常是女生使用的，其实这是男生对年长女性表达尊重和敬佩的讲法。 李栋旭在发布会也说，金素妍比他大一岁而且实在太美，所以在片场都称呼她「红酒欧尼」XD



网友惊呼这两位演员也太可爱：「为什么变成姐妹了kkk」、「只要漂亮都是欧尼」、「李栋旭买了可爱的字体和贴图来装饰手机，太可爱啦」、「金素妍的贴图也很像她本人」、「仿佛能听到素妍欧尼的声音kkk」。

《九尾狐传1938》今晚9:20在韩国通过tvN公开第一集，海外地区由Prime Video全球播出。



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