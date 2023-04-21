SHINee成員悼念文彬「很抱歉之前不知道」，同齡摯友夫勝寬 & SinB追蹤故人IG、暫停留言功能

泰民和Key都經歷過隊友離世的打擊，夫勝寬和SinB則是文彬相識多年的好友，目前SinB已關閉IG留言功能，似乎需要一段獨處時間來消化情緒。

ASTRO文彬在本月19日突然離世、得年25歲，警方已排除他殺可能，但具體死因仍在調查中。 聽聞噩耗，文彬親屬及同團隊友立即奔赴靈堂送別最後一程，演藝圈多位人士也表達了哀悼。



其中Key和泰民的悼念引起關註。 SHINee在2017年經歷成員鐘鉉的突然離開，其他4位成員都接受了心理咨詢以走出創傷後壓力症，用了5個月才重新能夠站在鏡頭前。



泰民在IG限動寫道：「想起你在舞台上發光的模樣。 希望你一直是那個閃閃發亮的模樣，在那邊獲得幸福。」



Key則在文彬IG留言區寫道：「帶著希望你去了好地方的心意做了最後的道別，回來後卻更加無法入睡。 真心希望你幸福。 謝謝你在過往留下那麼多記錄，讓留下的人可以因為那些記憶而哭泣和歡笑，期待有一天經過轉角時能看到你帶著燦爛的笑容來迎接。 你真的辛苦了。 以及，很抱歉之前不知道。」



此外，文彬兩位圈內好友夫勝寬和SinB的動態也令人心酸。 SEVENTEEN夫勝寛、Gfriend SinB（信飛）和嚴智等是偶像界出名的「98Line」好友，出生和出道時間都相近，前段時間還一起出演了《文明特急》。 今年2月接受《GQ KOREA》採訪時，文彬表示除了ASTRO成員外，最好要的朋友就是夫勝寬和SinB。



文彬稱自己總是窩在家裡，多虧夫勝寬才能去到很多地方、留下美好的回憶。 今年1月文彬過生日時，也在IG分享了夫勝寬送來的生日蛋糕。



SinB和文彬的清州老鄉，8歲就認識，小時候一起學習跳舞，出道活動時期也相近。 文彬傳出噩耗後很多粉絲湧入SinB IG留言表達關心，但SinB在昨日下午關閉了留言功能，令人擔憂。



之前夫勝寬和SinB的賬號都只有關注所屬團和隊友成員，近日則加上了追蹤文彬，似乎是為了一直記住他。 希望他們都有獲得親人朋友的安慰......

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