SHINee成员悼念文彬「很抱歉之前不知道」，同龄挚友夫胜宽 & SinB追踪故人IG、暂停留言功能

泰民和Key都经历过队友离世的打击，夫胜宽和SinB则是文彬相识多年的好友，目前SinB已关闭IG留言功能，似乎需要一段独处时间来消化情绪。

ASTRO文彬在本月19日突然离世、得年25岁，警方已排除他杀可能，但具体死因仍在调查中。 听闻噩耗，文彬亲属及同团队友立即奔赴灵堂送别最后一程，演艺圈多位人士也表达了哀悼。



其中Key和泰民的悼念引起关注。 SHINee在2017年经历成员钟铉的突然离开，其他4位成员都接受了心理咨询以走出创伤后压力症，用了5个月才重新能够站在镜头前。



泰民在IG限动写道：「想起你在舞台上发光的模样。 希望你一直是那个闪闪发亮的模样，在那边获得幸福。」



Key则在文彬IG留言区写道：「带著希望你去了好地方的心意做了最后的道别，回来后却更加无法入睡。 真心希望你幸福。 谢谢你在过往留下那么多记录，让留下的人可以因为那些记忆而哭泣和欢笑，期待有一天经过转角时能看到你带著灿烂的笑容来迎接。 你真的辛苦了。 以及，很抱歉之前不知道。」



此外，文彬两位圈内好友夫胜宽和SinB的动态也令人心酸。 SEVENTEEN夫胜寛、Gfriend SinB（信飞）和严智等是偶像界出名的「98Line」好友，出生和出道时间都相近，前段时间还一起出演了《文明特急》。 今年2月接受《GQ KOREA》采访时，文彬表示除了ASTRO成员外，最好要的朋友就是夫胜宽和SinB。



文彬称自己总是窝在家里，多亏夫胜宽才能去到很多地方、留下美好的回忆。 今年1月文彬过生日时，也在IG分享了夫胜宽送来的生日蛋糕。



SinB和文彬的清州老乡，8岁就认识，小时候一起学习跳舞，出道活动时期也相近。 文彬传出噩耗后很多粉丝涌入SinB IG留言表达关心，但SinB在昨日下午关闭了留言功能，令人担忧。



之前夫胜宽和SinB的账号都只有关注所属团和队友成员，近日则加上了追踪文彬，似乎是为了一直记住他。 希望他们都有获得亲人朋友的安慰......

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