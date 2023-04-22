BTS SUGA新歌〈解禁〉MV擁有濃厚香港電影氛圍，挑戰一人分飾二角演技炸裂：我們都是資本的奴隸！

彷彿看完一場小電影，MV製作太強大了啦～！！！（看來玧其 marry me 的人數又要增加了）

BTS 防彈少年團成員 SUGA 以 Agust D 的身份 solo 活動發行了新專輯《D-DAY》，主打歌〈解禁〉MV一公開就引發熱烈討論，尤其是濃濃的港片氛圍帶大家走入了過往的回憶。



▼〈解禁〉MV（記得開啟中字觀賞），歌詞真的好棒，當中提到的奚琴（해금）與解禁（해금／Haegeum）在韓文一語雙關，也代表著這首歌將擺脫日常與社會上的種種限制：



SUGA 不只挑戰演技，還一人分飾兩角，黑道大哥與小弟的對峙，最後的劇情反轉也相當耐人尋味，特別是歌詞中每一句都是對現今社會的批判和感悟，可謂是回歸防彈少年團初心的優質作品。



歌詞提及：「生活在這個不幸時代的人們，這首歌只是為你們打破禁忌，還請務必分清自由和放縱的差異」、「禁錮我們的到底是什麼？也許正是我們自己」、「資本的奴隸，金錢的奴隸，憎恨偏見和厭惡的奴隸，Youtube 的奴隸，Flex 的奴隸，自私和貪欲無法無天」、「這首歌是奚琴，此刻跟上節奏，也許喧囂的節奏，又是另一種解禁」



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