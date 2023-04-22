BTS SUGA新歌〈解禁〉MV拥有浓厚香港电影氛围，挑战一人分饰二角演技炸裂：我们都是资本的奴隶！

彷佛看完一场小电影，MV制作太强大了啦～！！！（看来玧其 marry me 的人数又要增加了）

BTS 防弹少年团成员 SUGA 以 Agust D 的身份 solo 活动发行了新专辑《D-DAY》，主打歌〈解禁〉MV一公开就引发热烈讨论，尤其是浓浓的港片氛围带大家走入了过往的回忆。



▼〈解禁〉MV（记得开启中字观赏），歌词真的好棒，当中提到的奚琴（해금）与解禁（해금／Haegeum）在韩文一语双关，也代表著这首歌将摆脱日常与社会上的种种限制：



SUGA 不只挑战演技，还一人分饰两角，黑道大哥与小弟的对峙，最后的剧情反转也相当耐人寻味，特别是歌词中每一句都是对现今社会的批判和感悟，可谓是回归防弹少年团初心的优质作品。



歌词提及：「生活在这个不幸时代的人们，这首歌只是为你们打破禁忌，还请务必分清自由和放纵的差异」、「禁锢我们的到底是什么？也许正是我们自己」、「资本的奴隶，金钱的奴隶，憎恨偏见和厌恶的奴隶，Youtube 的奴隶，Flex 的奴隶，自私和贪欲无法无天」、「这首歌是奚琴，此刻跟上节奏，也许喧嚣的节奏，又是另一种解禁」



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