李帝勳渴望結婚：今年一定要認真找！曾公開「徵婚」：我快要寂寞死了

李帝勳表達了對結婚的想法。

《模範計程車2》完美落幕，身為男主角的李帝勳讓觀眾們見識到了他多變的演技和多重魅力，人氣、知名度暴增。 電視劇結束後，他也接受了殺青採訪。

劇中，李帝勳偽裝成各種職業進行潛伏行動，有一集中他就和安高恩（表藝珍 飾）偽裝成了新婚夫婦，對此李帝勳表示：「為了展現很般配、很恩愛的夫婦形象想了很多點子，把迄今為止對搞笑羅曼史、情感劇的渴望全都表現了出來。」既然說到相關話題，李帝勳也順勢提了自己的想法：「我真的很想結婚，今年年齡第一個數字要改變了，所以會想得更多，現在已經不是我挑對方的時候了，而是我要去積極尋找，今年我打算非常認真地去找一找。比起結婚的時期，我覺得要和什麼樣的人結婚更加重要，希望是可以一起聊天，為一些小小的事情而感到開心的那種關係。」



此前，李帝勳還曾在SBS官方YouTube的採訪中公開徵婚：「我真的快要寂寞死了，希望有人可以來找我，求求你們了」。



이제훈 이런 발언 금지. 결혼 금지.

공개구혼 금지.

평생 공공재로 살 것 약속하길 바람.#이제훈 #leejehoon pic.twitter.com/ogCv5rMMuV — 베리 (@_berryty) February 23, 2023

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