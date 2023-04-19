李帝勋渴望结婚：今年一定要认真找！曾公开「徵婚」：我快要寂寞死了

李帝勋表达了对结婚的想法。

《模范计程车2》完美落幕，身为男主角的李帝勋让观众们见识到了他多变的演技和多重魅力，人气、知名度暴增。 电视剧结束后，他也接受了杀青采访。

剧中，李帝勋伪装成各种职业进行潜伏行动，有一集中他就和安高恩（表艺珍 饰）伪装成了新婚夫妇，对此李帝勋表示：「为了展现很般配、很恩爱的夫妇形象想了很多点子，把迄今为止对搞笑罗曼史、情感剧的渴望全都表现了出来。」既然说到相关话题，李帝勋也顺势提了自己的想法：「我真的很想结婚，今年年龄第一个数字要改变了，所以会想得更多，现在已经不是我挑对方的时候了，而是我要去积极寻找，今年我打算非常认真地去找一找。比起结婚的时期，我觉得要和什么样的人结婚更加重要，希望是可以一起聊天，为一些小小的事情而感到开心的那种关系。」



此前，李帝勋还曾在SBS官方YouTube的采访中公开徵婚：「我真的快要寂寞死了，希望有人可以来找我，求求你们了」。



이제훈 이런 발언 금지. 결혼 금지.

공개구혼 금지.

평생 공공재로 살 것 약속하길 바람.#이제훈 #leejehoon pic.twitter.com/ogCv5rMMuV — 베리 (@_berryty) February 23, 2023

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