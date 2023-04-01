旗安84与 AOMG 签订专属合约！引发热烈讨论，网友：「是真的吗？还是因为愚人节」

近日，AOMG 就在官方 IG 预告有新成员加入的影片和剪影。

12点一到，AOMG 的官方 IG 公开新加入的成员是「旗安84」，并写下：「AOMG 与旗安84签订专属合约，要一起合作了。希望大家多多关注与 AOMG 一起的旗安84丰富多样的活动，也请期待今天下午6点通过 AOMGOFFICIAL YouTube 频道公开的旗安84的 CURV Live Performance。」





而今日刚好是愚人节，也让网友纷纷表示：「NAVER 简历上没有改变，是真的吗」、「什么啊 是真的还是假的」、「因爲是愚人节，所以都搞混了」、「哇～这是什么组合啊」、「虽然很神奇，但这里都是认识的人的地方，真好」、「是神奇的事情吗？ （AOMG）那边还有格斗选手」、「作爲纪念要表演什么呢？好期待啊」、「AOMG吗...？哈哈哈完全没想到」等等。



旗安84在2008年通过网路漫画《老兵歌》出道，之后《时尚王》、《复读王》大受欢迎。2016年开始加入《我独自生活》到现在爲止作爲放送人活跃，最近还出演《既然出生就环游世界》，TVING《漫撕男》。



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